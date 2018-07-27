Fazıl Say'dan büyükelçilere mektup: Yeni bir sayfa açalım, ülkemiz için, dünya için…

Piyanist Fazıl Say, konserlerinin iptal edilmesine ilişkin 'Büyükelçiler ve dışişleri çalışanlarına mektubumdur' başlıklı bir açıklama yayınladı. Say yayınladığı açıklamada, "Ülkemin Dışişleri çalışanları, Büyükelçiler, konsoloslar ve tüm görevliler ile dünyanın her yerinde konser verdiğim son 30 yılı kapsayan dönemde fevkalade güzel ilişkilerimiz olmuştur, bu insanlarımız arasında, çok değerli, çok kültürlü, çok çalışkan pek çok kişi ile tanıştım onlardan pek çok şey öğrendim" dedi

1990’lardan 2010’lara kadar uzayan dönemde onların da kendi sanatının dünyada gördüğü ilgi ve saygınlığı gururlanarak takip ettiklerini ifade eden Say, "Sonra araya kötü bir dönem girdi; 6 yıl kadar önce, Türk Dışişlerinde çalışan bazı görevlilerin takıntılı bir halde dünyadaki konserlerimi engellemeye çalıştıklarına şahit olduk" dedi.

Önce Katar’daki bir konserinin iptal edildiğini bu sayede, Avrupa’da çeşitli yerlerde konser organizatörlerine kendisini çağırmamaları için baskı yapıldığını, Katar dışındaki ülkelerde karşılık bulmasa da bu çabasının kendisini üzdüğünü söyleyen Fazıl Say, "sonuçta sanatımla bir Türk olarak elimden gelenin en iyisini yapmaktaydım, klasik müzikde tüm dünyada özel bir yere de gelmiştim bu haksızlığı kaldıramıyordum; artık konserlerime gelmeyen, benimle anılmak istemeyen bu elçileri, tüm hayatımı adadığım müziğime de kastettikleri için bu kurumla külliyen ilişkiyi kesme kararı almıştım, bu zararı daha fazla çekemezdik, biz de onları istemiyorduk artık" dedi.

Yaralar varsa da sarılırlar.Yeni bir sayfa açalım, ülkemiz için, dünya için

Açıklamanın devamında, "Bu kötülükleri yapan hariciyecilerden bir kısmının fetö üyesi olmaktan işlerine son verildiği haberlerini gazetelerde okumaya başladık, bakın daha geçen hafta, tüm dünyanın sarsıldığı “ Hayyam retweet davası” nın da arkasında karanlık bir Adnan Hoca yapılanması olduğu ortaya çıktı, ne kadar utanç verici ve zor, bakın; benim hayatımın çok zor çok üzücü geçen yılları geri verilemeyecek belki, ama önümüze de umutla bakmak isteriz.

Son aylarda Büyükelçilerimiz tekrar konserlerime gelmeye başladı ( Almanya ve ABD hariç) Ben de tüm dostluk elimi ülkemi temsil eden emektar hariciyeci dostlarıma uzatıyorum, bu kötü dönem bitsin, yeni ve temiz bir sayfa açalım istiyorum.

Yaralar varsa da sarılırlar.Yeni bir sayfa açalım, ülkemiz için, dünya için" ifadelerine yer verildi.