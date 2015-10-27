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Kültür-Sanat

Fazıl Say'a Fransa'dan laiklik ödülü

Ödül törenine Fransa Başbakanı Manuel Valls ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile çok sayıda davetli katıldı

27 Ekim 2015 10:16

Fransa Laiklik Komitesi tarafından verilen "2015 Uluslararası Laiklik Ödülü" piyanist ve besteci Fazıl Say'a değer görüldü. Ödül törenine Fransa Başbakanı Manuel Valls ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile çok sayıda davetli katıldı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, ödülü aldığı için onur duyduğunu kaydeden Say, laikliğin önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi: 

"Laiklik, benim memleketim Türkiye'de, cesur lider Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ile özdeşleşmiş bir  kavramdır. Bizler için laiklik bilimde, sanatta, sporda, her şeyde dünya yarışında var olmak isteyen Türkiye insanlarının, farklı inançlara ve farklı etnik kökenlere dağılmış halkına, eşit insan hakları veren, tüm inanışlara ve inançsızlara adil hak tanıyan, her tür felsefi düşünceyi özgür kılan bir üst adalet idi. Hepiniz biliyorsunuz ki, bu durum son yıllarda vahim bir şekilde değişime sürüklenmektedir."
 



"Tehlikenin farkındayız"

 


Dünyanın mükemmel olmamasına rağmen sanatın bu duruma olumlu yönde katkı sağlayacağını ifade eden Say, "21. yüzyılın başında bu kadar tepkili bir terör zihniyetinin bu kadar insanlık dışı bir noktaya varmış olması, hepimiz için bir dramdır. Bu durumun oluşmasının suçluları hem Doğu'da hem de Batı'daki güç dengeleridir. Bu 'mükemmel olmayan dünyada' sanatımız ile gerçekte ne kadar yapıcı olabileceğimizi zaman gösterecek. Ama bu dünyanın, çocuklarımıza torunlarımıza bırakmak istediğimiz iyi ve barış içinde bir dünya olması için artık hepimiz çok şey yapmalıyız, tehlike büyüktür, ve tehlikenin farkındayız" diye konuştu.

 

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