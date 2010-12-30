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Yaşam

FAZIL SAY YILIN SON KONSERİNİ VERDİ BERLİN (A.A)

30 Aralık 2010 14:24

-FAZIL SAY YILIN SON KONSERİNİ VERDİ BERLİN (A.A) - 30.12.2010 - Tanınmış piyanist Fazıl Say, Almanya'nın başkenti Berlin'de, yılın son konserini verdi. Fazıl Say, Berlin'deki Konzerthaus'da (Konserevi) verdiği solo konserinde, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven ve Modest Mussorgsky'nin eserlerini yorumladı. Say'ın konseri büyük bir beğeni ve ilgiyle izlendi. Konzerthaus'u tümüyle dolduran sanatseverler arasında Almanya'nın eski Ekonomik İşbirliği Bakanı Heidemarie Wieczorek-Zeul da vardı.  Konser öncesinde sanatseverlere ücretsiz olarak verilen ve aylık olarak çıkartılan "Concerti" adlı dergiye açıklamalarda bulunan Say, notaların müziğin sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu, diğer kısmının sanatçının yorumuna bağlı olduğunu söyledi. Berlin'de daha önce 4 yıl boyunca yaşadığını ve güzel bir kültür kenti olarak gördüğünü ifade eden Say, bu nedenle verdiği 13 konserden de büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Sanatçı, konserden sonra, sosyal paylaşım sitesi "Facebook"a da bir yeni yıl mesajı yazdı. Fazıl Say, yeni yıl mesajında şunları yazdı: "Tüm dostlarımın yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim. İyi bir yıl olacak 2011. Tedavi edeceğiz kendimizi ve toplumu da. Yıl benim için güzel bitti. Berlin'deki süper konser ile. Berlin seyircisi pür dikkatti. Havaya uçtuk her parçada. 15 dakika ayakta alkış. Yola devam. Uzun ince yola." Say, gelecek yıl 23 ve 29 Ocak tarihlerinde de Konzerthaus'da verilecek 2 konsere katılacak.

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