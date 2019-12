-FAZIL SAY VİYANA'DA KONSER VERDİ VİYANA (A.A) - 17.10.2010 - Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Viyana'daki tarihi Musikverein'de başarılı bir konser vererek coşkuyla alkışlandı. Ünlü besteci Peter Ilyiç Çaykovski'nin ''Allegro non troppo e molto maestoso, Allegro con spirito, Andantino semplice, Prestissimo ve Tempo I'' adlı eserlerini büyük bir başarıyla icra ederek yüzlerce müziksever tarafından coşkuyla alkışlanan Say, konserin finalinde de yine Çaykovski'nin ''Alegro con fuco'' adlı eserini seslendirdi. Say'a konserinde, Japonya'nın ünlü orkestra şefi Eiji Oue yönetimindeki Tonkünstler orkestrası eşlik etti. Musikverein'in büyük salonunu dolduran bin kadar müzikseverin coşkulu alkışları ile defalarca sahneye davet edilen Say, son olarak kendisinin bestelediği Aşık Veysel'in Kara Toprak adlı eserini çaldı. Konser biletleri günler önceden tümüyle satıldığı için Musikverein yetkililerinin talep üzerine sahnede orkestranın arkasına ilave koltuk koyduğu gözlendi. Konserin ardından çok sayıda Türk ve Avusturyalı müziksever kulise gelerek Say'ı tebrik ederek albümlerini veya konser programını imzalattılar. Musikverein direktörü Peter Kislinger konserin ardından kulise gelerek Say'ı kutladı ve orkestra şefi ile birlikte yarın onuruna vereceği öğlen yemeğine davet etti. Konsere minik öğrencilerini de getiren Viyana Müzik okulu öğretmeni İlyina Selena öğrencilerini kulise getirerek Say ile tanıştırdı ve birlikte fotoğraf çektirdi. Bu arada Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki bir konferansa katılmak üzere Viyana'da bulunan ünlü ressam Bedri Baykam da konser sonrası Fazıl Say ile bir araya gelerek kendisini kutladı ve birlikte uzun süre sohbet etti. Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avusturya programı çerçevesinde yarın da Oberösterreich eyaletinin başkenti Sankt Pölten'deki Festival evinde aynı şekilde Tonkünstler orkestrasının eşlik edeceği üçüncü bir konser verecek.