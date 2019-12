-Fazıl Say Oxford festivalinde ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Piyanist ve besteci Fazıl Say, İngiltere'de düzenlenen Oxford Müzik Festivalinde (Oxford Chamber Music Festival) 6 konserle izleyici karşısına çıkacak. Forte Production'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli festivalleri arasında yer alan Oxford Müzik Festivali bu yıl Fazıl Say'ı devamlı besteci olarak sunuyor. Festival kapsamında, sanatçının tüm oda müziği eserleri seslendirilecek. Fazıl Say'ın yaylısazlar kuarteti ''Boşanmak'', nefesli sazlar beşlisi ''Alevi Dedeler Rakı Masasında'', solo keman eseri ''Kleopatra'', keman piyano sonatı ve piyano solo eserleri festivalde yer alacak. Sanatçı, ayrıca orkestralı açılış konserinde kendi bestesi olan ''İpek Yolu'' isimli piyano konçertosunda da solist ve şef olarak seyirciyle buluşacak. Festivalin genel sanat yönetmeni dünyaca ünlü keman virtüözü Priya Mitchell olacak. ''Haremde Binbir Gece'' adlı keman konçertosunun da yer aldığı festival çerçevesinde, Fazıl Say, 4 günde 6 konserle seyirciyle buluşacak. Konserler, 28-29-30 Eylül ve 1 Ekim'de dünyaca ünlü Oxford Üniversitesinin çeşitli salonlarında gerçekleştirilecek.