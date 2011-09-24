T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fazıl Say Oxford festivalinde ANKARA (A.A)

24 Eylül 2011 17:13

-Fazıl Say Oxford festivalinde ANKARA (A.A) - 24.09.2011 - Piyanist ve besteci Fazıl Say, İngiltere'de düzenlenen Oxford Müzik Festivalinde (Oxford Chamber Music Festival) 6 konserle izleyici karşısına çıkacak.  Forte Production'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli festivalleri arasında yer alan Oxford Müzik Festivali bu yıl Fazıl Say'ı devamlı besteci olarak sunuyor. Festival kapsamında, sanatçının tüm oda müziği eserleri seslendirilecek. Fazıl Say'ın yaylısazlar kuarteti ''Boşanmak'', nefesli sazlar beşlisi ''Alevi Dedeler Rakı Masasında'', solo keman eseri ''Kleopatra'', keman piyano sonatı ve piyano solo eserleri festivalde yer alacak.  Sanatçı, ayrıca orkestralı açılış konserinde kendi bestesi olan ''İpek Yolu'' isimli piyano konçertosunda da solist ve şef olarak seyirciyle buluşacak. Festivalin genel sanat yönetmeni dünyaca ünlü keman virtüözü Priya Mitchell olacak.  ''Haremde Binbir Gece'' adlı keman konçertosunun da yer aldığı festival çerçevesinde, Fazıl Say, 4 günde 6 konserle seyirciyle buluşacak. Konserler, 28-29-30 Eylül ve 1 Ekim'de dünyaca ünlü Oxford Üniversitesinin çeşitli salonlarında gerçekleştirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24