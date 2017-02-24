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Kültür-Sanat

Fazıl Say: Fotoğraftaki kelepçeli eller, tutuklandı, hapiste; saat işliyor beyler, yürek sizin!

"Bu fotoğraf yılın fotoğrafıdır"

24 Şubat 2017 14:04

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a "hakaret" ettiği iddiasıyla tutuklanan 1992 doğumlu genç piyanist Dengin Ceyhan’la ilgili sosyal medya hesabından çarpıcı bir açıklama yaptı. Fazıl Say, "Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil. Dengin Ceyhan. Türk piyanisti. 1992 doğumlu. Suçu ne anlaşılmadı. Tutuklandı. Hapiste. Şöyle diyor gerçekler: Bir piyanist; 1 gün çalışmazsa kendi anlar. 1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar... 1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar .... Saat işliyor beyler...yürek sizin" diye yazdı. 

Erdoğan'a hakaret ettiği için tutuklanan piyanist Gezi Parkı eylemleri sırasında piyano çalmıştı

Genç piyanist Dengin Ceylan’ın kelepçeli fotoğrafını paylaşan Fazıl Say şöyle yazdı:

“György Cziffra.

Ve Dengin Ceyhan...

Bu akşam Budapeste'de György Cziffra festivalinde çaldım.

Hikayeyi anlatalım;

Macar piyanist Zciffra 1930-40'ların piyano dahisiydi. En büyüğüydü.

Aynı zamanda besteci ce emprovizasyoncuydu ( doğaçlama müzik yapardı)

Bende pek çok kayıdı var. Gerçekten öyledir. Hikaye şöyle devam ediyor; Cziffra baskı rejiminden kurtulmak için 1950'lerde Macaristan'dan batıya kaçmayı dener. Başaramaz. Yakalanır. 3 yıl hapis yatar. İşkence görür. Parmaklarını ve bileklerini kırarlar. Sonra 3 yıl taş kırma işine sürerler. Cziffra'nın piyano hayatı bir daha asla eskisi gibi olamayacak şekilde bitirilir. Hapisten çıkınca yine kaçar. Bu sefer başarır. Fransa'ya yerleşir. Müzik okulu kurar. Onunla idare eder.. bugün Cziffra'nın dehasını unutturmamak için Macarlar festival yapıyor. Dünyanın en büyük müzisyenleri davet ediliyor. Bu utanç ile yüzleşiyorlar. Cziffra'yı yaşatıyorlar. Ben de bu akşam tamamı hıncahınç dolu Liszt akademisi salonunda, hayranı olduğum Cziffra için çaldım.

UTANÇ ölümden ağır bir histir...

Fotoğraftaki kelepçeli eller ve o insan Cziffra değil.

Dengin Ceyhan.

Türk piyanisti.

1992 doğumlu.

Suçu ne anlaşılmadı.

Tutuklandı. Hapiste.

Bu fotoğraf yılın fotoğrafıdır.

2017 Türkiyesi.

Ünlü bir söz var, onu söyleyeyim, biraz çelebilik , biraz yürek biraz da tarihin acımasız gerçeğinin nasıl vuracağının yukarıdaki Cziffra-Macaristan örneği ile hatırlatayım istedim. Hukuk!

Şöyle diyor gerçekler;

Bir piyanist;

1 gün çalışmazsa kendi anlar.

1 hafta çalışmazsa, meslektaşları anlar...

1 ay çalışmazsa bütün dünya anlar ....

Saat işliyor beyler...yürek sizin.”

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Fazıl SayRecep Tayyip ErdoğanDengin Ceyhan

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