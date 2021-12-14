Fazıl Say: Evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, Orhan Pamuk'un kitaplarında bir “Atatürk düşmanlığı” bilmiyorum

Piyanist Fazıl Say, Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk'a Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, "Orhan Pamuk'un kitaplarında bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" düşüncesini dile getirdi.

Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden dönmüş ve savcılık aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orhan Pamuk’un “Atatürk düşmanlığı” konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir “Atatürk düşmanlığı” bilmiyorum. İki-üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. “En çok önyargı bizim ülkededir” demek istemiyorum. Ama çok önyargı var bu gerçek.." ifadesini kullandı.

TIKLAYIN | Orhan Pamuk'la buluşan Fazıl Say: Büyük sanatçılar ülkelerin 'büyük evlatlarıdır', gönülle dostça sahip çıkılmalı

TIKLAYIN | Takipsizlik kararı verilen dosyadan Orhan Pamuk'a "Veba Geceleri" soruşturması!

TIKLAYIN | Orhan Pamuk: Veba Geceleri'nde Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur; roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır