Fazıl Say: Evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, Orhan Pamuk'un kitaplarında bir “Atatürk düşmanlığı” bilmiyorum
Veba Geceleri kitabında Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği gerekçesiyle Pamuk hakkında soruşturma başlatılmıştı
14 Aralık 2021 16:31
Piyanist Fazıl Say, Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk'a Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle soruşturma açılmasına ilişkin olarak, "Orhan Pamuk'un kitaplarında bir 'Atatürk düşmanlığı' bilmiyorum" düşüncesini dile getirdi.
Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Orhan Pamuk’un “Atatürk düşmanlığı” konusuna gelince; evindeki dev kütüphanesinde bir tam duvar Atatürk’e ayrılmıştı, yüzlerce Atatürk kitabını okumuş, notlar tutmuş. Kitaplarında ben bir “Atatürk düşmanlığı” bilmiyorum. İki-üç cümlesi yoruma açık belki ama bu kurgu. Bence değil. Bilmediği konularda insanları suçlayanlar haliyle çok. “En çok önyargı bizim ülkededir” demek istemiyorum. Ama çok önyargı varbu gerçek.." ifadesini kullandı.