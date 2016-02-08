Fazıl Say davasındaki 'hayran' tartışmasında hâkim kendini böyle savundu: Konserine bile gitmedim

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı davada avukatla hakim arasında "hayranlık" tartışması yaşandı. Fazıl Say davaya katılmazken müşteki avukatı mahkeme hakimine "Ben sanığın yerinde olsam yargılandığım mahkemenin hakimi bana hayran olsa ben de duruşmaya gelmezdim" dedi. Mahkeme hakimi Seher Başar ise avukata "Hayran olduğumu nereden biliyorsunuz. Bir tane bile konserine gitmedim. Şuan beni suçluyorsunuz" diye yanıt verdi.

DHA’nın haberine göre; Fazıl Say'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle karşılıklı davaları olan Ali Emre Bukağılı'ya "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi.

"Celse arası savunması alınsın" talebi

Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya Fazıl Say ve şikayeti Ali Emre Bukağılı katılmazken tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada Fazıl Say'ın avukatı Meltem Akyol, "Müvekkilim Avrupa'daki turnesinin tarihlerinin değişmesi nedeniyle hazır edemedik. Kendisi İspanya'dadır. Celse arasında savunmasının alınmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme hâkimi Seher Başar, Fazıl Say'ın ne zaman döneceğini sordu. Sanık avukatı ise gün veremeyeceğini belirtti.

Hâkim: Bir konserine bile gitmedim

Ali Emre Bukağılı'nın avukatı Fatih Doğan ise, "Ben sanığın yerinde olsam yargılandığım mahkemenin hâkimi bana hayran olsa ben de duruşmaya gelmezdim. Bu konu basına da yansıdı" diye konuştu. Bunun üzerine mahkeme hakimi Başar, "Hayran olduğumu nereden biliyorsunuz. Bir tane bile konserine gitmedim. Şuan beni suçluyorsunuz" dedi.

“Ben sadece espri yaptım”

Avukat Doğan davanın geçtiğimiz celsesinde mahkeme hâkiminin "Biz de hep beraber konser salonuna gider, orada ifadesini alırız" şeklinde sözler sarf ettiğini belirtti. Hâkim Başar, "Ben sadece espri yaptım" dedi. Avukat Doğan, Fazıl Say'ın 4 celsedir duruşmaya katılmadığını ifade ederek, "Sanığa göre duruşma tarihlerini ayarlıyorsunuz. 'Dünyaca ünlü bir sanatçımız var, ona da dava açmışlar' demişsiniz. Bu celse sanığın konser günlerini sormak suretiyle yakalama veya zorla getirme kararı veremeyeceğiniz yönünde izlenim oluştu. Hakimin bu davaya bakmakta tarafsız davranamayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Bukağılı'nın bir diğer avukatı Gülcan Karakaş ise reddi hakim talebinde bulundu.

"Bir konserine gitmedim, eserini dinlemedim"

Fazıl Say'ın avukatı Akyol da, "Sanığa göre duruşma günleri ayarlamadık. Genelde Fazıl Bey hafta sonları Türkiye'de oluyor. Sizin hayranı olduğunuz yönünde geçtiğimiz celsenin zabıtlarında böyle bir ibare okumadım" dedi. Hakim Başar, "Bir tane konserine gitmedim. Bir eserini dahi dinlemedim" şeklinde açıklamada bulundu.

Duruşma ertelendi

Duruşmaya kısa bir ara veren hakim Başar aranın ardından reddi hakim talebine ilişkin kararını açıkladı. Hakim kararında, "Mahkememizce her ne karar verilecek olursa olsun katılan tarafı tatmin etmeyeceği, mahkememizin tarafsız olamayacağı kanaati kendilerinde hasıl olduğundan talebin incelenmesi yönünden dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verildi" cümlelerine yer verdi. Duruşma ertelendi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fazıl Say'ın geçtiğimiz yıl Nisan ayında Twitter üzerinden Ali Emre Bukağılı'ya yönelik hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirtildi. Fazıl Say hakkında, "Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3,5 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.