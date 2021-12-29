Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek: Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır

Piyanist Fazıl Say, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli için özel teftiş başlatmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaparak, "Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın İBB personelinin 'terör örgütleriyle iltisaklı olduğu' iddialarının ardından başlattığı özel teftiş tartışılmaya devam ederken, Fazıl Say'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek geldi.

Fazıl Say, Twitter'dan şunları yazdı: