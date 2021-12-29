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Politika

Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek: Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır

İçişleri Bakanlığı, İBB personellerine terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili teftiş başlatmıştı

29 Aralık 2021 10:23

Piyanist Fazıl Say, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli için özel teftiş başlatmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması yaparak, "Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır" dedi.
 
İçişleri Bakanlığı'nın İBB personelinin 'terör örgütleriyle iltisaklı olduğu' iddialarının ardından başlattığı özel teftiş tartışılmaya devam ederken, Fazıl Say'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na destek geldi.
 
Fazıl Say, Twitter'dan şunları yazdı:
 
"Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur… Çok zor şartlarda Alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz."
 
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