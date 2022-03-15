Fazıl Say'dan hekimlere yapılan müdahale üzerinden 'cahiller' tepkisi: Orada yasak, burada şiddet; yeter gidin artık!

Piyanist Fazıl Say, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim'de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmak isteyen hekimlere yapılan müdahale üzerinden iktidara tepki gösterdi. Sanatçı, "Orada yasak, burada şiddet. Yeter! Cahiller! Gidin artık!" ifadelerini kullandı.

89 yaşındaki hekim Dr. Erdinç Köksal, dün Tıp Bayramı nedeniyle polisin sert müdahalesi sonucu yere düştü. Sosyal medyada infiale yol açan olay çok fazla tepki topladı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da beyin göçü yapan hekimlerle ilgili "Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz." demişti.

Fazıl Say'dan tepki: Yeter!

Sanatçı Fazıl Say, hekimlere yapılan sert müdahaleye Twitter hesabından şöyle tepki gösterdi:

"Dünya kadınlar gününde kadınlarımıza itiş kakışlar, yasaklar. Dünya Sağlık çalışanları gününde 80 küsür yaşındaki doktorumuzu iteleyip yere düşürmeceler. Tepkiler… Ekonomistlere, sanatçılara tehtit, hakaret.. Orada yasak, burada şiddet. Yeter! Cahiller! Gidin artık!"