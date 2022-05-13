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Fazıl Say: Canan’ın kılına dokunamaz kimse, yedirmeyiz

"İmamoğlu’nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım"

13 Mayıs 2022 10:21

Piyanist Fazıl Say, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasına tepki gösterdi.

Say Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan’ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu’nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz" ifadesini kullandı. 

Say daha sonraki mesajında da  "Sevgili Canan’ın yanındayız. Kılına dokundurtmayacağız. Asıl kahramanımız Canan Kaftancıoğlu'dur. Asla yedirtmeyiz" değerlendirmesini yaptı. 

 

Fazıl SayCanan Kaftancıoğluİmamoğluceza
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