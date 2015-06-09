Fazıl Say: Bir kâbus dönemi ve korkunç pişkinlik bitti; RTE kâbusu çöküyor

Fazıl Say / Cumhuriyet*

Demokrasi adına HDP’ye bir şans verilmeliydi.

Sağduyulu CHP seçmeninin yardımı büyüktür HDP’nin oy patlamasında...

Ama asıl, bu zor şartlarda, oylarımıza sahip çıkan herkese de teşekkür borçluyuz, sağ olsun “Oy ve Ötesi...”

Dostlar;

Bir kâbus dönemi bitti. Bu korkunç pişkinlik bitti... RTE kâbusu çöküyor.. AKP sallanıyor... “Tek başına iktidar” dönemi bitmiştir. Hiçbir şey tek başına AKP iktidarı kadar kötü olamazdı...

12 yıllık AKP döneminden sonra vardığımız nokta hepimizin üzerindeki baskı ve korkuydu... Çökmüş bir hukuk sitemi, bitmiş bir ahlak, sürekli bir din sömürüsü, suçsuz insanların dışlanması, tarih adına utanç ile anılacak olaylar, vakalar, davalar, yolsuzluklar... Bitiyor... Buna seviniyorum... Şimdi uyanıyoruz...

Kuracakları azınlık hükümeti de, kuracakları koalisyon hükümeti de, erken seçim de, bu çöküşü hızlandıracaktır... CHP ve HDP’nin iktidar değil “kuvvetli muhalefet” kalmasını yeğlerim önümüzdeki bu dönemde... Kanımca, silahı bırakıp siyaset ile gelen HDP demokrasimize renk katacaktır, bunu hepimiz ümit ediyoruz, bir ihanete uğramamak istiyoruz. Türkler ve Kürtler daha iyi dost olacaktır... Mesele budur. HDP’nin insanları bir “Türkiye partisi” olduğuna inandırması haliyle yıllar sürecektir... Önyargıları, tabuları bırakalım, ülke uçurumdan dönmüştür, hepimiz derin bir nefes alalım, hayat devam edebilecek buna sevinebilelim ve insanların neden 14 yıl AKP’ye oy verdiğinin analizini daha iyi yapalım ki, onları da kazanalım, bu sefer onlar bizden nefret etmeden...

Zaten gönlümüz dostluktan yana... Daha da aydınlık geleceklere bakalım... Saraylardan, baskıcı başkanlıktan ve de diktatörlükten kurtulalım!

Aydınlık bir gelecek hissi ile, içsesi ile, yıllar sonra tuhaf ve pozitif bir Türkiye sabahına uyandık, değerini bilelim...

*Bu yazı Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinden alınmıştır