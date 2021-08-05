Fazıl Say: AKP devlet değil, sadece hükûmettir, yapamıyorsa gidecek!

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Türkiye'de yangınlar devam ederken iktidarın da sıkça kullandığı "StrongTürkiye" etiketine işaret ederek, "Kendileri inanıyor mu 'Güçlü Türkiye' deyimine?" dedi. Say, "AKP devlet değil, sadece hükûmettir, yapamıyorsa gidecek!" ifadesini kullandı.

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pandemide ve günlerdir süren yangında Türkiye'nin zor günler geçirdiğini ifade etti.

Say, şu ifadeleri kullandı:

"Kendileri inanıyor mu “Güçlü Türkiye” deyimine? Pandemide en parasız, en zor günlerde, IBAN gösterilmişti üstüne! Hatırlıyor mu? Şu yangınlardaki beceriksiz duyarsız, aciz hali, paramızın erimesini, insanlarımızın küçümsenmesini? Anlıyor mu? Evet! Anlıyor! Yine de yapıyor, Neden?

Ben bu milletin yanındayım, tüm dünyada, dürüstçe, sanatımla, elimden geldiğince; devletimin de yanındayım, Türk kültürünün dünyada savunucusuyum, hiçbiri yalan değildir. Ama kardeşim sen de şunu kabulleneceksin; #AkpDevletDeğildir. Sadece hükümettir. Yapamıyorsa gidecek!"