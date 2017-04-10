Fazıl Say: 16 Nisan akşamı sürpriz olacak

Piyanist Fazıl Say, 16 Nisan’da yapılacak referandum için kararsızların, fikrini açıklamayan kamu çalışanlarının, “bu radikal değişimi asla içine sindiremeyenlerin” sandıkta ‘hayır’ oyu vereceğini söylerken, “16 Nisan akşamı bir sürpriz olacak, pozitif olun” dedi.

Say, 16 Nisan’daki referandum için sosyal medya hesabı üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Referandumda “evet diyeceğim” ya da “kararsızım” diyen kitlelerin, fikrini açıklayamayan kamu çalışanlarının, bu radikal değişimi asla içine sindiremeyen o “ünlü simalar”ın, “HAYIR” diyeceğini hissediyorum ve her ne denenirse denensin, her ne dönerse dönsün 16 Nisan akşamı bir sürpriz olacak; Pozitif olsun.”