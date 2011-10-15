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Yaşam

Fazıl Hüsnü Dağlarca mezarı başında anıldı İSTANBUL (A.A)

15 Ekim 2011 16:23

-Fazıl Hüsnü Dağlarca mezarı başında anıldı İSTANBUL (A.A) - 15.10.2011 - Şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, vefatının  3. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Çocuk Vakfınca, Dağlarca'nın Karacahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törende konuşan Vakıf Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, vefatının üçüncü yılında Dağlarca'yı hasretle ve özlemle andıklarını söyledi. Dağlarca'nın, Türkçenin en görkemli çocuk şairi olduğunu belirten Şirin, ''Dağlarca, Türkçenin tekil öznelerinden biridir. Türk şiirinin büyük bir şairiydi. Türkçe var oldukça 130 eseriyle o da var olacak'' dedi. Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Özocak da Dağlarca'nın hiçbir akımdan etkilenmeyen özgün bir şair olduğunu söyledi. Dağlarca'nın ölmeden önce Kadıköy'de bulunan evinin müze olmasını istediğini anımsatan Özocak, ''Bu konuda hukuki süreç daha tamamlanmadı. Resmi olarak ev bize geçmedi. Ama biz sahip çıkacağız ve Dağlarca'nın isteğini yerine getireceğiz. Dağlarca'yı yaşatmak için anısı önünde saygıyla eğiliyoruz'' diye konuştu.   Halkın Sanatçıları Birliği adına İsmail Aydoğmuş da bir şairin anılmadığı zaman gerçekten öldüğünü belirterek, Türk edebiyatına yüreğini vermiş şairleri anmaya devam edeceklerini dile getirdi. Şair Atilla Büyüktunçay da Dağlarca için yazdığı ''Ulu bir ozan için - Dağlarca'' adlı şiirini okudu. Törene, Türk Kütüphanecileri Derneği Başkan Yardımcısı Aydın İleri, şairler Yeter Şahin, Hüseyin Alemdar, Alaattin Bahçekapılı ile yazar Necati Güngör'ünde aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Anma töreni, Dağlarca için dua okunması ve mezarına çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

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