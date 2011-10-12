Fazıl Hüsnü Dağlarca anılıyor

T24 - Türk şiirinin ulu çınarı, en görkemli çocuk şairi, Fazıl Hüsnü Dağlarca, ölümünün 3. yıldönümünde anılacak.



Çocuk Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Dağlarca’yı anma töreni, 15 Ekim’de saat 12.00’de Karacaahmet’teki mezarı başında gerçekleştirilecek.



Çocuk Vakfı, 15 Ekim 2008’de aramızdan ayrılan, Cumhuriyet dönemi modern Türk şiirinin öncü şairi Fazıl Hüsnü Dağlarca anma törenine, şiiri sevenleri ve şairleri bu vefa ödevine buluşmaya davet etti.



Vakıf yetkilileri, Dağlarca’yı anma adresi olarak da “Karacaahmet Mezarlığı 12 No’lu Giriş Kapısı solda, üçüncü sıradaki mezar”ı gösterdi.



26 Ağustos 1914’te doğan Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın 130’un üzerinde yayımlanmış şiir kitabı bulunuyor.





