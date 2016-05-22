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Faysal Sarıyıldız: "İddiasının altını doldurmayan namerttir" dersek onunla aynı seviyeye düşmüş oluruz

Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine yönelik söylediği sözlere yanıt verdi

22 Mayıs 2016 18:37

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisi hakkında “Dün araçlarında silah taşıyanlar, tabutlarında silah taşıyanlar şimdi Türkiye’den kaçmaya başladılar” sözlerine, "iddiasının altını doldurmayan namerttir" dersek onunla aynı seviyeye düşmüş oluruz" sözleriyle cevap vedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı bir program çerçevesinde yaptığı bir konuşmada, yurtdışına kaçtıkları iddia edilen HDP’li vekiller hakkında, “Dün araçlarında silah taşıyanlar, tabutlarında silah taşıyanlar şimdi Türkiye’den kaçmaya başladılar, niye kaçıyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren Sarıyıldız’ın sözleri şöyle:

“C.B Erdoğan, neredeyse her gün, utanmadan sıkılmadan, bizi kastederek 'bunlar araçlarıyla silah taşıyor' diyor. Şimdi, partimizi kriminalize eden, toplumu provoke eden, demokratik siyaseti tüketerek ülkeyi felakete sürükleyen, bizi hedef haline getiren bu suçlamaya yanıt babında Erdoğan'a, 'iddiasının altını doldurmayan namerttir' dersek onunla aynı seviyeye düşmüş oluruz”

 

Ne olmuştu?

 

Geçtiğimiz günlerde, Rûdaw’da yayınlanan bir haberde, HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in yurtdışına kaçtıkları iddia edilmişti. Bunun üzerine HDP’li vekiller Sarıyıldız ve Hezer yaptıkları açıklamada, kaçmadıklarını, yurtdışına aldıkları davetler nedeniyle gittiklerini belirterek, 10 gün içinde döneceklerini söylediler. Haberi yapan Rudaw ise haberini çekerek, HDP’den ve vekillerden özür dilemişti.

 

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