Faydalı böcekler



Yapraklardaki bitleri ve sivrisinekleri yiyor, meyve ağaçlarının ve sebzelerin döllenmesini sağlıyor ve hatta çöpleri temizliyorlar. Bazıları bunları öğrendikçe korkularını kaybediyor.

Böceklerin iyi ve yararlı olduklarına dair en bilinen örnekse arılar. Hem bal üretiyorlar, hem de dölleme yetenekleri olmasaydı neredeyse hiçbir ağaç ya da bitki meyve vermezdi. Ancak arılar dünya çapında tehlike altında. Çin'in bazı bölgelerinde çoktan nesilleri tükendi bile. Bunun sorumlusuysa uyuz böceği ve tarımda kullanılan koruyucu maddeler.

Uğurböceklerinin uğuru

Uğurböcekleri de yararlı böcekler arasında. Dünyada kırmızıdan kahverengiye, sarıdan kırmızıya pek çok farklı renkte birçok çeşidi bulunuyor. Ayrıca üzerlerindeki noktaların sayısı da farklı. Bazı uğur böcekleri 2 bazıları 24 nokta taşıyor. Başlıca besin maddeleri ıslak yapraklar ve yaprak bitleri. Bir böcek günde yaklaşık 50 biti yiyerek imha ediyor, bu sayı ömürleri boyunca binleri aşıyor.

Uğur böceği larvaları da zararlılarla biyolojik hasarlarla mücadeledeki en önemli yardımcı. Büyük gruplar halinde tarlalara ya da seralara bırakılan böcekler sayesinde kimyasallar olmadan da çiftçiler ıslak yaprakları ve kabuklu bitleri bitkilerin gövdelerinden uzak tutmayı başarıyor. Ayrıca her ne kadar korkutucu görünse de larvalar da bitleri yok ediyor.

Parazit Hymenoptera'lar insanlar için tamamen tehlikesiz. Belli başlı zararlı böcekler için onlarla birlikte gezmek vahşi bir ölümle sonlanabiliyor çünkü iğneleriyle böcekleri ve bitleri oymaya bayılıyor.

Hamamböcekleri doğanın koruması altında

Hamamböcekleri adeta bir haydut gibi yaşıyor ve her şeyden önce kurtulmak istediğimiz bazı hayvanları avlıyor. Örneğin, eşayaklılar, solucan ve sümüklü böcekler de bunlar arasında. Hatta atik ve dirençli patates böceklerinin bile onun kuvvetli dişleri karşısında şansı yok. Dünyanın her yerinde rastlanan hamam böceklerinin çoğu doğanın koruması altında.

İlk bakışta daha çok bir kurt gibi görünse de o da bir böcek. Cepkenli böcekgillerin çok küçük bir kanat alanı var ve bunun altında kıvrılmış deriden kanatlar saklanabiliyor. Şimdiye kadar dünyada yaklaşık 50 bin türü olduğu öğrenildi. Hayvanlar kabuk böceklerini ve sinek larvalarını seviyor, hatta hayvan ve bitki artıklarını bile yiyerek yok ediyorlar.

Eşekarısının görünüşü bile saygı uyandırıyor ama zehri alışıldık diğer yaban arısı türlerine göre daha az tehlikeli. Erişkin hayvanlar bitki özlerini tercih ederken, vahşi türlerse çeşitli taze etlerle besleniyor. Bir eşek arısı grubu her gün yarım kiloya kadar böcek yiyor.

Örümcekler… 8 ayaklı oldukları için böcek sayılmıyorlar ama yine de çok yararlılar. Çünkü ulaşması zor olan yerlerde bize zararlı olan ne varsa avlayıp yiyorlar. Sivrisinek, güve ve yaprak biti en sevdikleri yiyecekler.