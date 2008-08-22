'Fay hattı üzerinde ders'

Amerika'nın çeşitli eyalet üniversitelerinin jeoloji bölümünde okuyan öğrenciler, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, Kuzey Anadolu Fay Hattı güzergahında incelemelerde bulunuyor.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışmada, Amerika'nın çeşitli üniversitelerinden 23 jeoloji öğrencisi Taşkesti beldesinde bölgede taş ve kaya örnekleri üzerinde çalışma yapıyor.



South Dakota Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Uzunlar, yaptığı açıklamada, "öğrenciler Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın geçtiği bu güzergahta taş ve kaya örneklerinde kaya oluşumları üzerinde çalışıyorlar, bulgularını tez olarak hazırlayacaklar. Çalışmalarımıza herkes destek veriyor" diye konuştu.



Prof. Dr Uzunlar, 2004 yılından beri Taşkesti'ye ABD'nin 14 üniversitesinden saha kampı için öğrenci geldiğini belirterek, "bunlar 6 kredilik, 5 haftalık bir zorunlu ders. Birçok alanda kamp yerleri var. Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya ve Amerika'nın değişik yerlerinde, bir de İrlanda'da kamp var. Fakat bu öğrencilerimiz Türkiye'yi tercih ettiler" dedi.



Harvard Üniversite Öğrencisi Karen Mekinnon da "4. sınıf öğrencisiyim. jeoloji ve uzay jeolojisi üzerine okumaktayım. Daha önce Namibya'da bulundum. Şimdi buradayız ve Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde jeoloji kalıntıları nasıl yapılır, faylar nasıl tanınır bunları öğreniyoruz"

diye konuştu. Bolu'nun Mudurnu İlçesi Taşkesti beldesinde incelemelerde bulunan 23

jeoloji öğrencisi, çalışmalarını tamamladıktan sonra Türkiye'nin çeşitli

yerlerinde 10 gün tatil yapacak. (AA)

