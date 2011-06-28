-FAVORİLER SÜRPRİZ YAPMADI WIMBLEDON (A.A) - 28.06.2011 - Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wimbledon Tenis Kulübü Kortlarında oynanan ve 3 saat 52 dakika süren maçı İspanyol tenisçi, 7-6, 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 kazanarak tur atlayan taraf oldu. İki tenisçinin de sakatlanması nedeniyle karşılaşmaya iki kez ara verildi. Nadal ve 24 numaralı seribaşı Del Potro arasında oldukça çekişmeli geçen maçta raketler yalnızca birer kez servislerinin kırılmasına izin verdi. 80 dakika süren ve tie-break'e giden ilk seti Nadal 7-6 kazanırken, rakibinin servisini kırmayı başaran Del Potro ikinci seti 6-3 aldı ve 1-1 eşitlik sağlandı. Üçüncü sette raketler yine tüm servislerine tutundu ve tie-break'e gidildi. Bu seti 7-6 kazanan Nadal, 4. setin 5. oyununda Del Potro'nun servisini kırarak 3-2 öne geçti. Üstünlüğünü koruyan 1 numaralı seribaşı Nadal, seti 6-4, maçı da 3-1 kazanarak çeyrek finalde Amerikalı Mardy Fish'in rakibi oldu. Nadal, karşılaşmayı 13 ace, 1 çift ve 16 basit hatayla tamamlarken, Del Potro 11 ace attı, 4 çift ve 21 basit hata yaptı. İspanyol tenisçinin 61 doğrudan sayı getiren vuruşuna, Arjantinli raket 44 vuruşla yanıt verdi. Mücadelenin en hızlı servisini saatte 216 kilometreyle Del Potro attı. -FEDERER YOLUNA DEVAM ETTİ- Wimbledon'da 6 kez şampiyonluğa ulaşan İsviçreli Roger Federer, 4. tur maçında 18 numaralı seribaşı Rus Mikhail Youzhny'e tek set vererek maçı 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. 54 dakika süren ve tie-break'e giden ilk seti 7-6 kaybeden Federer, sonraki setlerde oyuna ağırlığını koydu ve 6-3'lük setlerle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. 1 kez servisini kırdıran İsviçreli tenisçi, 14 kez servis kırma şansı yakaladı ve bunlardan 6'sını değerlendirdi. Mücadelede 14 ace atan Federer, doğrudan sayı getiren vuruşlarda rakibine 54'e 35 üstünlük sağladı. Geçen yıl çeyrek finalde Çek Tomas Berdych'e sürpriz bir şekilde elenen Federer, bu yıl çeyrek finalde Fransız Jo-Wilfried Tsonga ile eşleşti. -DJOKOVIC SET VERMEDİ- 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic, 1 saat 41 dakika süren maçta 19 numaralı seribaşı Fransız Michael Llodra'ya karşı rahat bir galibiyet kazandı. Çok iyi bir sezon geçiren Sırp tenisçi, ilk ve son sette 1, ikinci sette 2 kez olmak üzere toplam 4 kez Llodra'nın servisini kırarak 6-3'lük setlerle karşılaşmayı 3-0 kazanmasını bildi. 24 yaşındaki Djokovic, Fransız tenisçinin 7 çift, 21 basit hatasına karşın 1 çift, 6 basit hatayla oynadı. Geçen yıl yarı finalde turnuvaya veda eden Djokovic, bu yıl çeyrek finalde Avustralyalı Bernard Tomic ile eşleşti. -MURRAY: BİLSEYDİM TIRAŞ OLURDUM- 1936 yılından bu yana Wimbledon'da şampiyon çıkaramayan İngilizlerin en büyük umudu 4 numaralı seribaşı Andy Murray, Fransız Richard Gasquet'e karşı tur mücadelesi verdi. Tie-break'e giden ilk seti 7-6 kazanan 24 yaşındaki Britanyalı raket, ikinci seti 6-3, son seti de 6-2 alarak çeyrek finale yükseldi. İngiltere Kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William ve eşi Kate Middleton'ın da izlediği karşılaşmada, Murray 14 ace attı, 44 doğrudan sayı getiren vuruş yaptı. İki yıldır yarı finalde elenen Murray, çeyrek finalde İspanyol Feliciano Lopez ile karşı karşıya gelecek. Murray, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, Fransız rakibi karşısında iyi servisler attığını ve oynadığı oyundan memnun olduğunu kaydetti. Maçını Prens William ve eşi Kate Middleton'ın izlemesiyle ilgili bir soru üzerine Murray, ''Geleceklerinden haberim yoktu. Onların önünde oynamak büyük bir şans. Geleceklerini bilseydim tıraş olurdum'' dedi.