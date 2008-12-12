Favori Mesut Bakkal

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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ankaragücü'nde, Mesut Bakkal'ın ismi ön plana çıktı.

12 Aralık 2008 02:00


Teknik direktör arayışlarını sürdüren Ankaragücü'nde, Mesut Bakkal'ın ismi ön plana çıktı.


Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonuna Hakan Kutlu yönetiminde başlayan, ancak daha sonra alınan başarısız sonuçların ardından Ünal Karaman ile yola devam eden Ankaragücü'nde, Karaman'ın da istifa etmesiyle boşalan teknik direktörlük için Mesut Bakkal ile Ziya Doğan'ın isimleri gündeme geldi.

Ankaragücü yöneticilerinin, ilk olarak Mesut Bakkal'a öneri götürmeleri üzerine, bayram tatili nedeniyle Denizli'de bulunan Bakkal, Ankara'ya gelerek, kulüp başkanı Serdar Özersin ile görüştü.

Alınan bilgiye göre Bakkal ile her konuda anlaşılma sağlandığı ve küçük pürüzlerin de giderilmesinden sonra 15 Aralık Pazartesi günü sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

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