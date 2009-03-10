'Favori Hamburg'

Kalli’ye jet tekzip

Galatasaray Teknik Danışmanı Karl-Heinz Feldkamp, Bild gazetesine verdiği röportajda karamsar bir tablo çizdi.Takımın defansta önemli sorunları olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, UEFA Kupası’nda Hamburg'un turu geçmeye daha yakın olduğunu söyledi.Feldkamp, Hamburg'un son dönemde aldığı kötü sonuçların ölçü olamayacağını söyledi. Alman ekibinin çok güçlü bir takım olduğunu belirten Karl-Heinz Feldkamp, "Sezon genelindeki görüntüleri iyi. Onları bu turda favori görüyorum. Galatasaray çeyrek finale kalmak için kendini aşmak zorunda" dedi.Alman çalıştırcı, sarı-kırmızılıların özellikle Petriç'e dikkat etmelerini gerektiğini belirtti.Feldkamp, Michael Skibbe’nin gönderilmesini de, “Böyle bir durumda ne yapılması gerekiyorsa o yapıldı" sözleriyle değerlendirdi.Skibbe'nin görevine son verilmesine üzüldüğünü ifade eden Feldkamp, "Hatta çok derinden etkiledi diyebilirim, çünkü kendisine tebliğ edildiğinde ben yanındaydım. Takıma bu kararı ileten kişi de bendim. Soyunma odasına giderek, Lincoln, Meira ve Emre Aşık gibi ekibin önde gelen isimlerine Skibbe’nin gönderildiğini ben söyledim” ifadesini kullandı.