Faturaya göre, ayda 89 kez muayene olmuş!

Özel hastanede iki kez muayene olan ve sadece 16 YTL’lik ilacını almak için eczaneye giden bir vatandaştan muayene ücreti olarak 890 YTL istendi.



1 Ekim’de başlayan Sosyal Güvenlik Reformu’yla birlikte başlayan aksamalar, vatandaşları şaşkınlıktan şaşkınlığa sürüklüyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, muayene ücretlerinin eczanelerden tahsil edilmesinin eczacıları çok zor durumda bıraktığını söyledi. Saydan, yaşanan sıkıntının nedenlerini ve çözüm önerilerini şöyle sıraladı: "Hükümet popülist yaklaşımlarla vatandaşlarına sağlık ücretsizdir diyordu, ama 1 Ekim’de bu tabloda büyük bir değişiklik oldu. Vatandaşlarımız tek muayene için bile 10 YTL’ye varan muayene ücretleri ile karşılaştılar. Tabi bu ücretleri hastaneler tahsil etmediği için vatandaşlar ’ne güzel, muayeneler ücretsiz oldu’ diye düşünüyorlar. Ama vatandaşlar da yavaş yavaş durumun farkına varmaya başladılar.



Özel hastanelerin, olmamış muayeneleri olmuş gibi gösterdiklerini, örneğin enjeksiyon yapımından bile 10 YTL’lik ücret aldıklarını tespit ettik. 10 enjeksiyon yapılan hastadan 100 YTL alınıyor. Sıkıntılar vatandaşın faturasına yansıyor. Örneğin bir hastamız özel hastaneden reçete yazdırmış, hastanın ilacı 16 YTL, eczanede karşısına çıkarılan muayene ücreti 890 YTL. Hasta şoke oluyor. Yani hastamız bir ayda 89 kez muayene olmuş gözüküyor."



SGK: İnceliyoruz



Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sami Türkoğlu, SGK olarak konuyu incelemeye başladıklarını belirtti. Türkoğlu, "Sistemimizi de sorguluyoruz, sağlık merkezlerini de bir suiistimal olup olmadığına yönelik olarak soruşturuyoruz. Ancak suiistimalden ziyade sistemde bir aksama olabileceğini düşüyoruz" dedi.

