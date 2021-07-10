Faturası 817 lira gelen vatandaş itiraz etti, 96 liraya düşürüldü

Doğalgaz faturası yüksek geldiği için itiraz eden vatandaşın başvurusu üzerine 817 liralık fatura 96 liraya düşürüldü.

İstanbul’da yaşayan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Başvuran kişi, geçen kasım ve aralık aylarına ait doğal gaz faturasının gelmemesi üzerine ilgili kurumla görüştüğünü ve yetkililerin bozuk olduğunu söylediği değiştirdiklerini ifade etti.

Sayaç değiştikten sonra 817 lira fatura gelen başvurucu, evde iki kişi kaldıklarını ve çalıştıkları için gün içinde fazla evde bulunmadıklarını kaydetti.

Yetkililer tarafından yaklaşık bir yıldır sayacın yanlış okuma yapması nedeniyle yüksek fatura geldiği yönünde bildirim yapıldığına dikkat çeken başvurucu, sayaç değişikliği sonrasında hesaplanan ortalama tüketim bedelinin normal olmadığını, fazla gelen fatura bedelinin yeniden düzenlenmesi ve mağduriyetinin giderilmesini istediğini bildirdi.

Kamu Denetçiliği Kurumu’na yapılan başvurusu sonrası konuyla ilgili idareyle görüşmeler gerçekleştirildi. Şikayete konu olan 817 liralık fatura tutarı idare tarafından düzeltildi ve başvurucuya 96 liralık yeni fatura çıkarıldı.

Doğalgazda konut abone grubu tarifesine yüzde 12, sanayi abone grubu tarifesine yüzde 20 zam gelmişti. (AA)