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"'Fatura krizi sonrası istifa eden CHP'li Türkmen, Leyla Zana'nın odasına geçmek istedi"

CHP'nin Türkmen'in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanması bekleniyor

10 Şubat 2017 12:03

1.2 milyon TL’yi bulan haberleşme faturası sonrası TBMM Başkanlık Divanı'ndaki katip üyeliği görevinden istifa eden CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in odasını boşalttıktan sonra Meclis kayıtlarında boş görünen HDP Milletvekili Leyla Zana'nın odasına geçmek istediği iddia edildi. Habertürk'ün haberine göre, Zana'nın odası Türkmen'e verilmedi.

Odaya, Zana'nın adresi olarak görünmesi nedeniyle sıkça mahkeme tebligatı geldiği belirtildi. Mahkeme celbinin "Adresinde bulunamadı" denilerek geri çevrildiği, tebligatların kapıya asılmasının kötü bir görüntü yaratması nedeniyle odanın kayıtlarda "boş" gösterilmeye başlandığı ifade edildi.

Meclis Başkanlığı, oda krizini çözmek için CHP'nin Türkmen'in yerine yapacağı yeni kâtip üye seçiminin sonuçlanmasını bekliyor. Türkmen, yerine seçilecek CHP'li vekilin odasına taşınacak.
 

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