Fatura banka ve GSM şirketine çıktı

Antalya’da bir bankanın internet sistemine giren hackerlerin, Seyit Yılmaz’ın müşteri bilgilerini ele geçirip hesabındaki parayı boşaltması üzerine, Antalya Tüketici Mahkemesi’nin verdiği ’Parayı banka ve GSM şirketi birlikte ödeyecek’ kararını Yargıtay onadı. Banka ve GSM şirketi, hackerlerin aldığı 30 bin 500 lirayı, 3 yıl sonra 55 bin lira olarak hesap sahibine ödedi.

12 Ocak 2009’da Seyit Yılmaz’ın kimlik bilgileriyle sahte nüfus cüzdanı örneği düzenleyen bilgisayar korsanları (Hacker) bir GSM bayisinden Yılmaz’ın cep telefonu aboneliğini iptal ettirdi. Daha sonra internet bankacılığı sistemine giren hackerler, Seyit Yılmaz’ın hesabındaki 30 bin 500 lirayı, başka bir şubede açılmış hesaba aktardı. Hesabının bulunduğu banka, para hareketini Yılmaz’ın iptal edilen telefonuna mesaj olarak gönderdi. Bu mesaj, hattı kapalı olduğu için Yılmaz’a ulaşmadı.

Banka görevlileri, ertesi gün başka bir numaradan Yılmaz’a ulaşarak, hesabındaki paranın bir başka bankaya aktarıldığını bildirdi. Seyit Yılmaz ise böyle bir işlem yapmadığını belirterek, "Nasıl benden teyit almadan parayı aktarırsınız" diye itiraz etti.



Banka ve GSM şirketine dava açtı



Hem bankaya hem de cep telefonunu kendi bilgisi dışında kapattığı gerekçesiyle GSM şirketi aleyhine Antalya Tüketici Mahkemesi’nde dava açan Seyit Yılmaz, zararının faiziyle birlikte telafisini istedi. Mahkeme, gerekçeli kararında GSM şirketi ile bankayı sorumlu tuttu. Mahkeme, paranın banka ve GSM firması tarafından ortak olarak yasal faiziyle birlikte Seyit Yılmaz’a ödenmesine hükmetti.



Para 55 bin lira olarak ödendi



Banka ve GSM firmasının avukatları, kararı Yargıtay’a taşıdı. Geçen yılın son günlerinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’ne giden dosya kısa süre önce karara bağlandı. Yargıtay 13’üncü Hukuk Dairesi, kimlik bilgilerini kontrol etmeden Seyit Yılmaz’ın GSM hattını iptal eden ve hesaptaki parayı bilgisayar korsanlarınca başka bir hesaba aktaran banka aleyhine verilen kararı onadı. Buna göre banka ve GSM firması 3 yıl aradan sonra 30 bin 500 TL’yi yasal faiziyle birlikte Seyit Yılmaz’a yaklaşık 55 bin lira olarak ödedi.

Seyit Yılmaz’ın avukatı Cengizhan Gököz, "Yargıtay Antalya Tüketici Mahkemesi’nin kararını onayarak içtihat haline getirmiştir. Artık ne banka (Ben mesaj gönderdim) ne de GSM firması (mesaj yerine gitmemişse benim sorunum değildir) diyemeyecek" diye konuştu.