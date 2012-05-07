Arap erkeklerine göre Beren Saat, masumiyeti simgeliyor.
Hürriyet'in haberine göre, Beren Saat, “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisinde canlandırdığı Fatmagül karakteriyle Arap erkeklerinin gönlünü fethetti.
Albawaba isimli web sitesinde yer alan haberde, Ortadoğu’daki erkekler, “Fatima” rolüyle tanıdıkları güzel oyuncunun masumiyeti simgelediğini düşünüyor. Araplar, sosyal paylaşım sitelerinde açtıkları sayfalara Saat’in hayallerini süslediklerine dair mesajlar yazıyor. Facebook’ta Fatima karakteri ve Beren Saat adına açılmış, Ortadoğu çıkışlı 30 hayran sayfası bulunuyor.