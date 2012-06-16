Fatma Şahin'e kürtaj protestosu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, katıldığı bir sempozyumda kürtaj açıklamalarını protesto eden kadınların tepkisiyle karşılaştı. Bakan ve kadınlar arasında kısa süreli tartışmanın ardından 4 kadın gözaltına alındı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Dünya Bankası ve Koç Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen “Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor” sempozyumunda konuşan Şahin, bakanlık olarak sosyal politikanın eğitim, sağlık ve istihdam alanlarında önemli hizmetler yaptıklarını anlatarak, “Fakirlik, eğitimin önünde engel olmamalı. Yoksulluğun eğitimin önünde engel olmaması için sosyal önceliği eğitime veriyoruz. Kız çocuklarına mali destek verdik. Bu mali yardımı da annelerin hesabına yatırdık. Bu anlamda pozitif ayrımcılık yaptık. Bu uygulama güçlenerek devam ediyor” diye konuştu.

Şahin, Türkiye 'de doğan her çocuğun 18 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden yararlandığını, en gelişmiş ülkelerle kıyaslama yapıldığında böyle bir modelin bulunmadığını dile getirerek, engelliler alanında ise engellinin yaşamın içinde etkin şekilde var olması, önündeki tüm engellerin kaldırılması için önemli çalışmalar yapıldığını ve yapılmaya da devam edildiğini anlattı.

Halkevleri üyelerinin protestosu

Bu arada, Bakan Şahin konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada, Halkevleri'ne üye 4 kişi, “Kürtaj Hakkımız Engellenemez” pankartı açtı. Bu kişilerin korumalar tarafından dışarıya çıkarılmak istenmesine Bakan Şahin engel oldu.

Şahin'in, konuşmasının ardından gruptakilerle konuşacağını söylemesi üzerine, bu kişiler protestolarına devam etti. Bu sırada Şahin ile gruptakiler arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

Grubun protestosunu sürdürmesi üzerine Şahin, korumalara “Artık alalım. Bu kadarı hakkı kötüye kullanmaktır” dedi.

Dışarı çıkarılan ve daha sonra konferansın düzenlendiği binanın önünde basın açıklaması yapan 4 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.