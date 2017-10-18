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Politika

Fatma Şahin'den CHP'li Yarkadaş'a tazminat davası

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti'li Fatma Şahin, hakkında görevden alınacağı yönünde sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a 100 bin liralık manevi tazminat da

18 Ekim 2017 13:12

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti\'li Fatma Şahin, hakkında görevden alınacağı yönünde sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’a 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabı Twitter\'dan geçen 5 Ekim\'de, \'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da Saray\'a çağırıldı. Görüşme yarın...\' paylaşımını yaptı. Fatma Şahin de Ankara\'da olduğunu ancak Belediyeler Birliği’nin Meclis Toplantısı\'na katılıp \'Yeni Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızı seçeceğiz. Hayırlı olsun\' paylaşımında bulundu. Şahin, sosyal medya üzerinden görevden alınacağı yönünde paylaşım yapan Yarkadaş hakkında, Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Şahin, davayı kazanması halinde 100 bin lirayı bir kuruma bağışlayacağını söyledi.
Bundan böyle kendisi hakkında gerek sosyal medya üzerinden gerekse yazılı ve görsel basın yoluyla algı kirliliği operasyonu yapanlara karşı hukuk mücadelesi vereceğini belirten Şahin, CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş’a siyasi sorumsuzluğun hesabını yargı önünde soracağını kaydetti. Şahin, şunları söyledi:
\"CHP’li vekil Yarkadaş, hakkında Gaziantep Asliye Hukuk Mahkemesine 100 bin liralık manevi tazminat davası açtım. Mahkemenin kazanılması durumunda 100 bin lirayı bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Bu kişi, algı operasyonuyla şehrin kaderiyle oynadı. Bize, kötülüğe kötülükle cevap vermek yakışmaz. O yüzden hukuk devletinin gereği olarak şehrimin ve kendi hakkımı yasal çerçevede arayacağım. Herkes sorumsuzluğun bedelini yargı önünde vermeli ki bir daha böylesi bir hata yapmasın.\"

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