Fatma Şahin övgüsü CHP'de istifa getirdi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'i öven CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yüksel Çavuşoğlu genel merkezin isteği üzerine istifa etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin 'i öven CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Yüksel Çavuşoğlu istifa etti. Bakan Şahin'e yönelik basına yansıyan, "Sizi seviyor ve beğeniyorum. Keşke siz başkan olsanız. Başkan olmanızı isterim. Kadınlara bakış açınız çok güzel" sözleri genel merkezde rahatsızlık yaratan Çavuşoğlu bugün istifa kararı aldı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan'ın Çavuşoğlu'na istifa etmesi gerektiğini söylediği öğrenildi. Çavuşoğlu, bu isteği çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.