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Fatma Şahin: Hadım etme cezası uygulanmalı

'Bakanken yaptığım çalışmalara hangi çağda yaşıyoruz diye tepki gösterilmişti'

15 Şubat 2015 16:57

Eski Aile Bakanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesiyle ilgili, "Bakanken benim de üzerinde çalıştığım hadım etme cezası, bu olayda uygulanmalı" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın ölümü nedeniyle tüm ülke vatandaşları gibi kendisinin de derin bir üzüntü yaşadığını söyledi.

Yaşanan vahşetin unutulamayacağını ifade eden Şahin, "Genç kızımızın masum yüzü, insafsız, vicdansız katillerin elinde son nefesini verdi. Yaşananlar tam anlamıyla insanlık suçudur. Toplum vicdanı bir şekilde rahatlatılmalı. Katiller hak ettikleri cezayı almalı" diye konuştu.

 

'Hangi çağda yaşıyoruz, diye tekpki gösterilmişti'

 

Belediye başkanlığından önce Türkiye'nin kurucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlık dönemimizde cinsel istismar olaylarıyla ilgili bir dizi çalışma hayata getirmiştik. İstismarla ilgili her türlü olayı önlemeye yönelik yeni bir yasal altyapının çalışmasına başlamıştık. Bu çalışmalar kapsamında hadım konusu da gündeme gelmişti. Hatta o zamanlar bazı kesimler, açıklamalarımıza ve çalışmalarımıza 'Hangi çağda yaşıyoruz' diye tepki göstermişti.

Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan olayı da bu çalışmanın gerekliliğini bir kez daha gösterdi. Bakanlık dönemimde hazırlık aşamalarında benim de çalıştığım hadım etme cezası bu olayda uygulanmalı. Çünkü halkın vicdanını rahatlatacak, suça meyilli olacak kişileri caydırıcı bir çalışmanın hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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