Fatma Şahin 'habersiz' iftara gitti, kapıyı TRT kameramanı açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in dün akşam iftar ziyareti için ‘çat kapı’ gittiği evde hazırlanan ‘mizansen’ başkanı zor duruma düşürdü!

Başkan Fatma Şahin iftar ziyaretinde ilk talihsizliği ‘çat kapı’ gittiği evin kapısını TRT kameramanın açmasıyla yaşadı.



Şahin kapıdan içeri adımını attığı andan itibaren kendini hazırlandığı belli olan ‘gösterinin’ içinde buldu.

sözcü'nün haberine göre; iftar vakti gittiği evin mutfağına girip, üzerine Gaziantep Gastronomi ve Turizm Derneği’nin (GASTURDER) önlüğünü giyen ve ‘fabrikasyon’ yemek tencereleriyle poz veren Şahin, hazırlanan yemekleri ‘hiçbir eşya’ bulunmayan mutfakta ‘restoran tipi’ tabaklarla servis etti.

Mutfağın organizasyonu yapan şirket tarafından içeride rahat hareket edilebilmesi ve kameramanların rahat çalışabilmesi için boşaltıldığı dikkat çekti.

GASTURDER önlükleri bulunan garsonlar tarafından hazırlandığı tahmin edilen sofraya tabaklar oldukça nizami yerleştirilmiş. Hatta sofranın ortasına doğru ‘restoran tipi peçetelik ve tuzluk-biberlik’ bile konulmuş.

Fatma Şahin daha sonra Özdemir ailesi fertleri ile birlikte yuvalama çorbası, güveç, pilav ve lahmacundan oluşan yemeklerden yedi.