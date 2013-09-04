Fatma Şahin, görme engellileri anlamaya çalıştı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen Ankara Engelsiz Filmler Festivali'nin açılışını yaptı.

Törende Şahin, sesli betimlemeli, ayrıntılı alt yazılı ve işaret diliyle hazırlanan kısa filmi engellilerle izledi.

Görme engelli Ali Aytaç'ın piyano resitalinin ardından Bakan Şahin ve festivale katılanlar, Rezan Yeşilbaş'ın 65. Cannes Film Festivali Kısa Film Yarışması'nda Altın Palmiye ödülü alan 'Sessiz' adlı kısa filmini, gözlerini siyah bir bantla bağlayarak sesli betimleme, işaret dili ve ayrıntılı alt yazılı olarak izledi.