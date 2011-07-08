-FATMA ŞAHİN GÖREVİNİ GÜLDAL AKŞİT'E DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 08.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine getirilen Fatma Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı görevini Güldal Akşit'e devretti. AK Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Şahin, törendeki konuşmasında, insanın hayatında önemli dönüm noktaları olduğunu ifade ederek, teşkilattaki kadınlarla çok önemli süreçleri beraber geçirdiklerini söyledi. ''Çocuklarımdan ve eşimden daha çok sizlerle bir araya geldik'' diyen Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı kurumunun çok başarılı olduğunu ve dünyanın en örgütlü kadın hareketi haline geldiğini belirtti. Şahin, ''Kadın kolları deyince Sayın Genel Başkanımızın baktığı yer, gözündeki ışık çok daha farklı oluyor. Şu anda çok heyecanlıyım. Hayatımda bu kadar heyecanlanmamıştım'' diye konuştu. Güldal Akşit'in kadınlar adına yapacak çok şeyi olduğunu belirten Şahin, siyasette takım çalışmasının önemli olduğunu, takım çalışmasında da bu kurumun kendi rüşdünü ispatladığını ifade etti. Bundan sonraki süreçten çok ümitli olduğunu belirten Şahin, ''Bizler ülkemin kadınları adına sizlerle birlikte yeni ufuklara yelken açacağız. Yeni başarı hikayeleri yazacağız. Sayın Akşit'e ve sizlere çok güveniyorum, bebeğimi ona teslim ediyorum'' dedi. -''GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN''- Akşit ilk defa bir teşkilat görevi üstleneceğini belirterek başladığı konuşmasında, Bakan Şahin'e görevinde başarılar diledi. Kendisinin 2002 yılında oturduğu koltuğa Fatma Şahin'in oturduğunu belirten Akşit, bundan gurur duyduğunu söyledi. Akşit, ''Biliyorum ki en az benim kadar başarıyla bu görevi yapacak, kadın hakları konusunda kadınlar konusunda, sosyal politikalar konusunda gerçekten önemli çalışmalara imza atacak. Sayın Başbakanımıza şükranlarımı arz etmek istiyorum çünkü çok doğru, çok dengeli bir seçim yaptı, hepimizi kabinede temsil edecek kişi olarak Sayın Fatma Şahin'i seçti. Kendisine başarılar diliyorum'' diye konuştu. Kendisinin de çok heyecanlı olduğunu belirten Akşit, şunları söyledi: ''Her ne kadar partinin kurcusu da olsam, ben de teşkilat anlamında ilk defa görev alıyorum. Bundan çok gurur duydum. Dün Sayın Başbakanımız bu haberi bana verdiğinde gerçekten çok mutlu oldum. Şu tedirginliği yaşadım, acaba Sayın Fatma Şahin'den sonra onun başlattığı başarılı çalışmaları devam ettirebilecek miyim? Partimizin en büyük gurur kaynağı kadın kolları. Onun için elimizden geleni yapmak zorundayız. Bu sadece bir görev değişikliği değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk benim için.'' Konuşmaların ardından Şahin ve Akşit birbirlerine çiçek sundu. Akşit, ''Sayın Bakanımız, 'Bebeğimi emanet ediyorum' dedi. Bebeği hiç merak etmesin. Bebek büyüyecek, serpilecek, okula gidecek. Gözünüz arkada kalmasın. Onun emanetine her yönüyle sahip çıkacağız'' dedi. Törende, duygulu anlar yaşayan teşkilat çalışanı bazı kadınlar ağladı, Bakan Şahin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Akşit ile birlikte fotoğraf çektirdiler. Şahin, Akşit ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül birlikte fotoğraf çektirirken, Akşit ''Bu üçlüye dikkat edin'' dedi.