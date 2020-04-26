Fatma Şahin: Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için 'FETÖ ve PKK' benzetmesi yapmasına ilişkin, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" sözleriyle ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz" dedi.

Twitter hesabından açıklama yapan Fatma Şahin, "Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir" diye yazdı.

"Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz" ifadesini kullanan Fatma Şahin "Hiç kimse yayının tamamını izlemeden yorum yapmasın" dedi.

Fatma Şahin CHP'li belediyelere 'FETÖ ve PKK' benzetmesini kabul etmedi: Doğru bulmuyorum

Ne olmuştu?

Gazeteci Yavuz Oğhan'la Bidebunudinle programına konuk olan Şahin, programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'li belediyeler için 'PKK ve FETÖ' benzetmesiyle ilgili "Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız. Yol ve yöntemlerimiz farklı olsa da oturulur konuşulur. Ki zaten söylendiğinde de böyle bir benzetme üzerinden gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok bilmiyorum ama. böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" demişti.