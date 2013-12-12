Fatma Şahin: Bir yılda tek bir kadınevi açıldı

Ankara

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e, sığınma evlerindeki son durumun ne olduğu sorusuna bakan Şahin cevap verdi. Şahin, "belediyeler kanununda yapılan değişiklikten sonra bir yıl içinde sadece Uşak Belediyesi’ne ait bir kadın konukevi açıldığını" söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, 12 Kasım 2012’de sığınma evlerinin açılma zorunluluğunu nüfusu 50 binden 100 bin olan şehirlerin belediyelerine çıkartan yasal düzenlemenin ardından 30 Kasım 2012’de sadece Uşak Belediyesi’ne ait bir kadın konuk evinin açıldığını söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan Şahin şunları kaydetti:

"5 Eylül tarihi itibariyle Türkiye genelinde Bakanlığımıza bağlı 89 kadın konukevi 2 bin 409 kapasite ile, yerel yönetimlere bağlı 32 kadın konukevi 779 kapasite ile, Sivil Toplum Kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevi 18 kapasite ile hizmet vermektedir. Bakanlığımıza bağlı Türkiye genelinde 75 ilde kadın konukevi hizmete açılmış olup, 6 ilde 2013 yılı sonuna kadar kadın konukevi açılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Kadın konukevi bulunmayan iller Bartın, Bitlis, Muş, Niğde, Rize ve Sinop’tur.

'Kadın konuk evlerinde 1055 kadın kalmakta'

Bakanlığımıza bağlı kadın konukevlerinde fiilen kalan kadın sayısı bin 55, çocuk sayısı ise 417’dir. Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri 14 pilot ilde hizmet vermeye başlamış olup, vaka kabulü gerçekleştirilmektedir. Tek kapı sistemi olarak tasarlanan ŞÖNİM’lerde şiddet mağdurlarına yönelik bütün işlemlerin tek bir çatı altında gerçekleştirilmesi ve bu merkezlerde kadınlara etkili ve süratli hizmet sunumu sağlanması planlanmıştır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri çok yeni kuruluşlar olup, ŞÖNİM’lerin kuruluş ve görevleri hakkındaki Yönetmelik taslak aşamasındadır.

'Konuk evlerine ayrılan bütçe 26 milyon TL'

Maliye Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından yapılan görüşmeler neticesinde 2013 yılı içerisinde konukevleri bütçesinde yüzde 48 artış görülmekte olup, kadın konukevlerine ayrılan bütçe 26 milyon 237 bin 500 TL’dir. Yasa kapsamında verilen tedbir kararlarından 16 bin 174’ü koruyucu tedbir kararıdır. Elektronik Destek Teknolojileri kapsamında güvenlik butonu pilot uygulamaları, Adana ve Bursa illerinde, 18 Ekim 2012 tarihinden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü yetki alanında gerçekleştirilmektedir. 29 Temmuz tarihine kadar Bursa’da toplam 29 adet güvenlik butonu verilmiş olup, 23’ü aktif olarak kullanılmaktadır. Adana’da ise toplam 31 adet güvenlik butonu verilmiş olup, 14’ü aktif olarak kullanılmaktadır. Kadın konukevlerimiz 20 ya da 40 kişi kapasiteli olarak düzenlenmiş olup, zaman zaman yoğunluğun yaşanması nedeniyle kapasite üstü hizmet verilebilmektedir.”

'Politik iradeye ihtiyaç var'

Türkiye’de kadınların ekonomide, eğitimde, istihdamda, toplumda, siyasette eşitsiz konumda olduğunu söyleyen Yüceer, 13 ay içerisinde sadece bir kadın konuk evinin açılmasının tavsiye niteliğindeki, hiçbir yaptırımı olmayan, samimiyetten uzak yasalar olduğunu kaydetti. Yüceer, “Kadınların karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için yasa oluşturmak yetmiyor; uygulanması da gerekiyor. Kadın konusunda çalışmaların yapılmasının önündeki en büyük engel samimiyetsiz politikalardır. Kadın erkek eşitliğinin, toplumsal, siyasal ve ekonomik alanda sağlanabilmesi için en yüksek seviyede “politik iradeye” ihtiyaç vardır” dedi.