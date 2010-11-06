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Spor

FATMA NİNE GALATASARAY MAÇINI İZLEYECEK ARTVİN (A.A)

06 Kasım 2010 20:32

-FATMA NİNE GALATASARAY MAÇINI İZLEYECEK ARTVİN (A.A) - 06.11.2010 - Artvinli 105 yaşındaki Galatasaray taraftarı Fatma Çolak, yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçını izleyecek. Şavşat ilçesine bağlı Çukur köyünde yaşayan Fatma nine, Trabzonspor Kulübünün kendisini yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçına davet ettiğini belirterek, ''Davet edildiğim için çok memnun oldum. Maçı izleyeceğim için çok heyecanlıyım'' dedi. Fatma nine, oğlu Ziver Çolak ile Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanacak maçı izlemeye gideceğini söyledi ve kendisini maça davet ettiği için Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'e teşekkür etti.

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