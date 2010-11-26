T24 LogoT24 Logo
Yaşam

FATMA GİRİK VE TÜRKAN ŞORAY MALATYA'DA MALATYA (A.A)

26 Kasım 2010 01:29

-FATMA GİRİK VE TÜRKAN ŞORAY MALATYA'DA MALATYA (A.A) - 25.11.2010 - Türk sinemasının eskimeyen yüzleri Türkan Şoray ile Fatma Girik, Malatya Uluslararası Film Festivali için kente geldi. Şoray ve Girik, Anemon Otel'de Malatya Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllar önce Malatya'ya geldiğini anlatan Fatma Girik, kaldığı otelden dışarıyı izlediği sırada bir minibüsçünün ''Fatma Girik'' dile bağırdığını duyduğunu, daha sonra otelin bulunduğu yerde yapılan durağa isminin verildiğini söyledi. Kendilerine olağanüstü ilgi gösterildiğini ifade eden Girik, ''Malatya Film Festivali için buradayız. Bizim burada bulunmamız bu festivalin tanıtımına katkı sağlarsa çok mutlu oluruz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24