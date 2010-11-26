-FATMA GİRİK VE TÜRKAN ŞORAY MALATYA'DA MALATYA (A.A) - 25.11.2010 - Türk sinemasının eskimeyen yüzleri Türkan Şoray ile Fatma Girik, Malatya Uluslararası Film Festivali için kente geldi. Şoray ve Girik, Anemon Otel'de Malatya Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllar önce Malatya'ya geldiğini anlatan Fatma Girik, kaldığı otelden dışarıyı izlediği sırada bir minibüsçünün ''Fatma Girik'' dile bağırdığını duyduğunu, daha sonra otelin bulunduğu yerde yapılan durağa isminin verildiğini söyledi. Kendilerine olağanüstü ilgi gösterildiğini ifade eden Girik, ''Malatya Film Festivali için buradayız. Bizim burada bulunmamız bu festivalin tanıtımına katkı sağlarsa çok mutlu oluruz'' diye konuştu.