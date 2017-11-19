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Fatma Girik, engelli gencin yüzünü güldürdü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sinema sanatçısı Fatma Girik'in girişimiyle, doğuştan engelli 21 yaşındaki Eren Demirci, 15 yıldan bu yana hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu

19 Kasım 2017 12:34

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da sinema sanatçısı Fatma Girik\'in girişimiyle, doğuştan engelli 21 yaşındaki Eren Demirci, 15 yıldan bu yana hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.
Samsun\'da zihinsel ve fiziksel engelli Eren Demirci\'nin 15 yıllık hayali gerçek oldu. Fatma Girik\'in 20 yıldan bu yana yanında çalışan 49 yaşındaki Dursine Yılmaz\'ın yeğeni olan Demirci, çocukluğundan bu yana istediği tekerlekli sandalye ihtiyacını Girik\'e iletti. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar ile görüşen Fatma Girik, gencin bu isteğine yanıt verdi. Haznedar ile yaptığı telefon konuşmasının ardından 2 gün içinde tekerlekli sandalyenin Samsun\'a ulaştığını belirten Fatma Girik, şöyle dedi:
\"Bir sanatçı olarak, Beşiktaş Belediyesi de sosyal belediyecilik gereği bu desteği vermek zorundaydık. Eren\'in akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için yatağa ve eve bağlı yaşadığını öğrenince hemen girişimde bulundum. Sağolsun sayın Haznedar da bizi kırmadı.\"

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