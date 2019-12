Fatma Cengiz ulak mı, yoksa yönlendirici mi?

‘Asker iletişimi’nde memur

Kim bu ‘Dedeler’?

‘Emeklilere gitmeyin’

Bakan Atalay’ı tehdit iddiası



Şahin’e görev müjdesi

‘Bir numara çağırdı’

Hilmi dedeyle orduevinde

TVK hattı hizmetinde

‘Seni özel hatta istiyorlar’

‘Niye komutanım diyorsun?’

‘Fatma Cengiz dengesiz’

Sahte ‘Talat Ertan Paşa’ suikast planlarında

Radikal gazetesinin haberine göre; eski Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin’in sorgusunda adı sıkça geçen ve kendisi de Ergenekon kapsamında tutuklanan Fatma Cengiz, kuşkulu bir profil çiziyor. Cengiz, İbrahim Şahin’in yeniden göreve gelmesi için üst düzey askeri yetkililerle, hatta ‘Dede’ dediği Genelkurmay başkanlarıyla görüştüğünü öne sürüyor, bu amaçla İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ı kayıtlarının bulunduğu CD’lerle tehdit ettiklerini iddia ediyor. Görüşme tutanaklarına göre Fatma Cengiz, çalıştığı Kayseri Hava İndirme Tugayı’na ait ‘TVK’ adlı telefon hattı üzerinden Şahin’i askeri yetkililerle görüştürüyor, hattın şifrelerini Şahin’e veriyor. Şahin’in Cengiz’e ait telefonla konuştuğu kişiye “Komutanım” demesi dikkat çekiyor.Fatma Cengiz Kayseri Hava İndirme Tugayı iletişim biriminde çalışan bir memur. İbrahim Şahin’in de gözaltına alındığı Ergenekon’un 10. dalgasında gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanan İbrahim Şahin’in ifadelerine göre nişanlısı şehit olmuş.İbrahim Şahin’in savcılık sorgusu sırasında Savcı Zekeriya Öz tarafından sorulan soruların büyük çoğunluğunda Fatma Cengiz ile İbrahim Şahin’in dinlemeye takılan telefon görüşmeleri ve mesajları yer alıyor. İbrahim Şahin ile görüşmeleri ve mesajlarına göre Fatma Cengiz İbrahim Şahin’in Ermenilerle ilgili istihbarat işini yürütürken, bir yandan Şahin’i göreve geri getirmek için üst düzey askeri yetkililerle görüştüğünü öne sürüyor.(Telefon mesajlarındaki yazım hatalarını düzeltmeden yayımlıyoruz)Şahin’in savcılık sorgusundaki anlatımına göre Fatma Cengiz, Genelkurmay başkanlarına ‘Dede’ diyor. Cengiz, 7 Eylül’de Şahin’e, “Dedecik seni sordu. Sanki özbeöz oğlunu soruyor. ‘Bir sağlam o kaldı’ diyor” diyor. Fatma Cengiz, 5 Ekim’de de İbrahim Şahin’e, “Ankara’da dört gün sonrasına randevu verebilirim diyor. Bir Yavuz Paşa burada” derken; Şahin, “Tamam, dedenin ellerinden öptüğümü söyle” diye konuşuyor.Savcının sorduğu telefon görüşmeleri aralıksız sürerken Fatma Cengiz, 11 Ekim’de ise şunları yazıyor:“Kökü kazımaya hazır mısın, sizi Genelkurmay’dan Metin bey (Radikal’de dün yayımlanan ifadelerinde İbrahim Şahin, Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak ile görüştüğünü öne sürüyordu.) sizi kabul edecek, ‘emeklilere gitmesinler’ diyor.” Şahin “Dede oralarda mı?” diye sorunca Fatma Cengiz “Dede gelmedi. Kayseri’de olacağım, dedi. Onu Metin beye bağlıyorum” diye yanıt veriyor.Bundan üç gün sonra saat 13.18’de İbrahim Şahin’in “Paşam” dediği İbrahim Özyürek, Şahin’i arıyor. Özyürek, İbrahim Şahin’e Fatma Cengiz’i kastederek, “Asena göreve geri döndüğünüzü söyledi. Hayırlı olsun. Şu deli kızınızı da başımdan alın lütfen, rahat edelim” diyor. Aynı gün İbrahim Özyürek, İbrahim Şahin’e çektiği cep telefonu mesajında, “İyi akşamlar evladım, bu çocuğu nasıl yetiştirmişsin oğlum, afat maşallah... Atalay’ı tehdit ediyor fırtına” diyor.Fatma Cengiz, İbrahim Şahin’i bir gün sonra arayıp İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a iki CD verdiğini belirterek, “Göreve getirdi getirdi, getirmedi bütün basın yayına dağıtacağım o CD’leri” diye konuşuyor. Fatma Cengiz, bu süreçten sonra Şahin’e Genelkurmay’da Terörle Mücadele biriminin başına getirildiğini 21 Ekim 2008’de gönderdiği bir mesajla müjdeliyor: “Abi hem dışarıyı hem içeriyi temizleyeceksiniz. Emniyetle falan değil, yani özerk iç bakanlığa bağlısınız” diye yazıyor.Savcının sorgusu sırasında okuduğu telefon görüşme tutanaklarına göre İbrahim Şahin, bundan sonraki her adımında Fatma Cengiz’i haberdar ediyor. Örneğin 5 Kasım 2008’de, “Bir numara beni çağırdı, oraya gidiyorum, onunla görüşeceğim” diyor. Fatma Cengiz ise İbrahim Şahin’e, orduevinde toplanıldığını kaydederek, şöyle diyor:“Bekir paşa burda. Bekir Kalyoncu, (7. Kolordu Komutanı Korgeneral Bekir Kalyoncu) şu olaylardan sonra kesinleşti ya sizin işbaşı yapmanız. Direkt buraya gelmiş (emekli tümgeneral) Yavuz Ertürk paşa, Bekir paşa burada, toplantıya çağırdılar. Hilmi bey öyle demiş, ‘mutlaka geri gelecek, başka çaremiz kalmadı’ demiş sizin için.”7 Kasım’daysa Fatma Cengiz, Şahin’e dinleme takılan konuşmasında şunları söylüyor:“Hilmi dedeye bugün söyledim. Bugün Çevik Bir ile dedi. İbrahim gelecekmiş. Hangi gün dedim açtınız telefonu, İbrahim gel dediniz de gelmedi... Akşama buluşacağız, Hilmi dedeyle orduevinde.”Savcı Öz, sorgu metninde ‘Gizli hattan görüşme yapmaları’ başlıklı bir bölüm ayırmış. Savcı Öz, bu bölümde, ‘Şahin’in göreve geri gelmesi konusunda çalışma yürüttüğünü’ söyleyen Fatma Cengiz’in telefon kayıtlarında üst düzey komutanlarla görüşmelerine rastlanmadı. Dinlemeye takılan görüşmelerine göre Şahin ve Fatma Cengiz ‘TVK’ adlı sistemle üst düzey askerlerle görüşme yaptıklarından bahsediyordu. Şahin, Öz’ün sorusu üzerine ‘TVK’nin Kayseri’deki askeriyenin telefon hattı olduğunu söyledi.Dinlemelere göre Fatma Cengiz, 11 Kasım’da olduğu gibi, “Abilerin gül tanesi saat tam 21.30’da seni Genelkurmay Özel hatta istiyorlar seni, giriş kodlar geldi az önce” diyor.Bir diğer ‘Şahin’e askeri olanak’ örneği ise şu: Ardahan’da PKK’ya yönelik bir operasyonda ele geçirilen kimi silahlara ilişkin Şahin, 6 Kasım’da Cengiz’den yardım isteyerek, “Iğdır’ı görebiliyor mu?” diye soruyor. Cengiz, “Iğdır’ı görüyoruz abi, verici var orada” diyor. Ertesi gün Fatma Cengiz, İbrahim Şahin’e gönderdiği telefon mesajında “k - 0305 T@’ten bakın Iğdır’a daha net başkanım” yazıyor.İbrahim Şahin bazen, Cengiz’i aradığı halde bir başkasıyla görüşür gibi “Komutanım” diye hitap ediyor. Örneğin, 16 Kasım’da gönderdiği mesajda, “Gürak paşam gelsin ben de hemen oraya gelecek komutanım hafta sonu Çevik bir ve Hilmi paşamla orada buluşacağız” diyor. İbrahim Şahin, Savcı Öz’ün “Fatma Cengiz’e neden komutanım diyorsuz?” sorusunu yanıtsız bırakıyor.Aynı gün gönderdiği bir diğer mesajda ise ‘B Paşa’ adlı kişiden bahsederek, şöyle diyor:“Başta B paşam olmak üzere sizlere ve Türk milletine mahcup olmamalıyım. Sizden gelecek haberi bekliyorum komutanım bir an önce şu seçmeleri yapmak için saygılar. Tamam komutanım ben hafta sonu Kayseri’de Hilmi ve Çevik Bir Paşam’la görüşeceğim seçme işi için de görev yazısını bekliyorum malum alnımda susurluk etiketi var.”Bu arada Cengiz’in telefonlarını takip eden savcılık, Cengiz’le herhangi bir askeri yetkili arasında telefon görüşmesine rastlayamadı. Şahin de kimi sorular karşısında Fatma Cengiz’le ilgili, “Fatma (Asena) biraz yalancıdır, kendini Cumhurbaşkanı zanneder”, “Asena bunları kafadan sallardı” ve “Fatma Cengiz nişanlısı askerde şehit olduğundan biz ne derse ‘He he’ diyoruz” diye konuşuyor.Cengiz, çıkarıldığı İstanbul 13. Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ergenekon ile ilgisi olmadığını belirterek,“Fazla bir bilgim de yok. Yasadışı bir amaç yok.Dosyadaki en ilginç kişiliklerden biri kendini askeri yetkili ‘Talat Ertan’ diye tanıtan Fahri Kepek. Sorgu metninde ‘Talat Ertan Konusu’ diye kendisine ayrı bir başlık açılan Fahri Kepek’i İbrahim Şahin’le tanıştıran kişi de Kayseri Hava İndirme Tugayı’nda görevli memur olan ve Ergenekon tutuklusu Fatma Cengiz.Fahri Kepek, 30 Ekim’de saat 12.58’de aradığı İbrahim Şahin’e “Bu gece saat 2’de Ankara’ya geliyorum. Çevik Bir’le görüştükten sonra İstanbul’a geçeceğim. İstanbul’a geldiğimde sizi ararım” diyor.Şahin, iki dakika sonra Fatma Cengiz’i arayıp “O yarın Çevik paşaya gidiyormuş bu gece 2’de. Yarın onla görüşüp İstanbul’a bana geliyor” diye haber veriyor. Fatma Cengiz bunun üzerine, “İşkence bitti he sonunda, intikam intikam, göze göz, dişe diş, intikam intikam diyorum” diyor. İki saat sonra yeniden arayan İbrahim Şahin’in, “Talat paşayla konuştum yarın dedi bana bugün mü geliyorlar” sorusu üzerine şöyle dedi:“Seni alıp Ankara’ya dönecek herhalde, beraber dönüyorsunuz Ankara’ya. Çünkü (Orgeneral İlker) Başbuğ sizi bekliyor. Direkt alıp Başbuğ’un karşısına çıkartacaklar... Ben de senin avladıklarının kulağından burnundan kolye yapacağım kendime, oh iyi değil mi?”Ertesi gün Talat Ertan, Şahin’i arayarak, “İstanbul’a geldim, şu adresini alabilir miyim” diye soruyor. Şahin de “Komutanım evdeyim, nereyi istiyorsanız oraya geleyim” deyince Ertan, “Ev adresini söyle de ben gelirim” diyor. Ancak Şahin’le Ertan’ın görüşüp görüşmedikleri anlaşılamıyor.Ertan, bu kez 2 Aralık’ta Şahin’i arayıp “Akşam TVK’ye gel” diyor.Şahin, Ertan’a “Komutanım saygılar sunarım, ellerinizden öperim” diyecek kadar hürmet ediyor.Ertan’ın telefonlarını takibe alan savcılık, Şahin’in “Komutanım” dediği kişinin 29 yaşındaki, üç çocuk babası, lise mezunu ve işsiz Fahri Kepek olduğunu saptadı.Yapılan operasyonda gözaltına alınan Kepek, Fatma Cengiz’in yönlendirmesi üzerine ‘Talat Paşa’ rolüne büründüğünü iddia etti. Kepek de tutuklandı.Fatma Cengiz ve Fahri Kepek’in isimleri, İbrahim Şahin’de yakalanan Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan’a yönelik suikast şemasında yer alıyor.