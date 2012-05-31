Fatih'teki McDonald's tuvaletine kavanoz içinde bomba bıraktılar

Fatih'te McDonalds tuvaletine kavanoz içinde bırakılan bomba uzmanlar tarafından etkisiz hale getirildi. Millet Caddesi, Çapa Tıp Fakültesi karşısında bulunan McDonalds'ın kadınlar tuvaletine bırakılan bir bomba, saat 02.30'da çalışanlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Caddeyi yaya, araç ve tramvay trafiğine kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Özel kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanları bir süre incelemelerde bulundu. Ekipler, lavabonun altına yerleştirilen paketin, basınç tesirli zaman ayarlı olduğu belirledi.