Fatih'teki baba dehşeti: Dayıdan korkunç iddia

Sinan BİLGİLİ - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - FATİH\'te 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu\'nu evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Nezir Türkoğlu\'nun daha önce de oğlunu öldürmekle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Dayı Adem Deniz, 2 ay önce Nezir Türkoğlu\'nun oğlunu eve kilitleyip doğalgazı açarak öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Nezir Türkoğlu olay anında çektiği ses kaydı ve fotoğrafları da eşi ve akrabalarına göndermiş. Dehşet anlarında Yiğitcan Türkoğlu\'nun, \"Anne babama söyle sabaha kadar ölümüz çıkacak\" dediği duyuluyor. Nezir Türkoğlu\'nun ise, \"Oğlunu arasın bu çocuk sabahtır ölecek. Çıkmaz bu çocuk böyle giderse\" diyor. Nezir Türkoğlu, oğlunun ağlarken çektiği fotoğrafları da aileye göndermiş. Aile ise göz göre göre gelen ölüm sonrası emniyet ve savcılıktan şikayetçi. Dayı Adem Deniz, \"Çocuk ölüm tehditi aldığını söyledi. Eve kapatıyor. Doğalgazı açıyor. Çocuğu tehdit ediyor ve bize de ses kaydı yolluyor. İlçe emniyete gidip anlattık olayı. Eve gittik koçbaşıyla kırıp eve girdiler. Ertesi gün serbest kaldı. 2 hafta sonra savcılıktan izin kağıdı aldı çocuğu görmek için. Gittik çocuk şubeye anlattık. \"Darp var mı? yok\" dediler \'O zaman Birşey yapamıyoruz\' dediler. Adalet bu mu? Devletimiz bu kadar mı insanların arkasında duruyor? Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne gittim. Ölüm tehtidi aldığımıza yönelik şikayette bulunduk. Hiç birşey yapılmadı. Bir baba çocuğunu ölümle tehdit ediyor ve savcılık izin veriyor. İçimiz yanıyor. 10 senedir eziyet ediyor\" dedi.

Nezir Türkoğlu\'nun kardeşiyle boşanma davasının sürdüğünü kaydeden Adem Deniz, \"Çocuk annesinde kalıyordu. Savcılık izni olduğu için hafta sonu babasında kalıyordu\" diye konuştu.

Adem Deniz, \"Boşanma dilekçesini veriyor. Davanın gününü bekliyorduk. Uzaklaştırma kararı verildi. Koruma verilmedi. Olay açık açık geliyorum dedi. Bunu emniyete söyledik ama hiçbir önlem alınmadı\" şeklinde konuştu.

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