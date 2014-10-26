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Fatih'te polise satırla saldıran kişi vuruldu

İstanbul Fatih'te bir polis memuru kavga eden bir grubu müdahale ettiği sırada satırla yaralandı. Satırlı saldırgan polisler tarafından etkisiz hale getirildi

26 Ekim 2014 20:22

Fatih’te bir grubun kavgasına müdahale etmeye çalışan polis memurlarından birisi satırla yaralandı. Bunun üzerine olay yerinde bulunan başka bir polis memuru ise şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

Çağatay Kenarlı ve Taner Yener’in DHA’da yer ala haberine göre, olay, Kocamustafapaşa Mahallesi’nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 155 ihbar hattına cadde üzerinde bir grubun kavga ettiği bilgisi geldi. Olay yerine bir polis ekibi sevkedildi.

Olay yerine kısa sürede gelen ekip, grubun kavgasını ayırmak istediği sırada kavga eden bir saldırgan kavgayı ayırmak isteyen polis memurunu satırla yaraladı. Bu olay üzerine ekipte bulunan diğer polis memuru ise arkadaşına saldıran şüpheliyi silahla yaraladı. Yaralı polis memuru ve saldırgan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Samatya Polikliniği Acil servisine sevk edilirken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği yere Olay Yeri ve İnceleme Ekipleri gelerek delileri topladı. Yaralı polis memuru ve saldırganın hastanede tedavileri devam ediyor.

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