Fatih'te polis merkezinde kavga; 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Fatih'te, Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi nezarethanesindeki şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fatih, Aksaray'daki Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ndeki iki kişi arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi öldü kavgayı ayırmaya çalışan kişi ile diğer şüpheli yaralandı. Kavga sonrası polis merkezine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kavgaya karışan bir şüpheliyle kavgaya ayırmaya çalışan bir kişiyi yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırdı. Kavgaya karışan diğer bir kişinin ise polis merkezinde hayatını kaybettiği belirlendi. Karakolda Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi devam ediyor. Ölen kişinin cesedi ise hala polis merkezinde.