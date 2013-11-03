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Yaşam

Fatih'te patlama: 2 yaralı

Fatih'te bir apartmanın bodrum katında gerçekleşen patlamada 2 kişi yaralandı

03 Kasım 2013 09:28

Fatih'te bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Karadeniz Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrum katında saat 01.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada biri ağır 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçlarda ve binalarda maddi hasar meydana geldi. Bölgede ayrıca bomba imha ekipleri de çalışma başlattı.
 

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