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FATİH'TE OKUL ÇEVRELERİNDE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 okul çevresinde bulunan parklar, internet kafeler ve kahvehanelerde asayiş denetimi yaptı

17 Aralık 2018 19:53

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 okul çevresinde bulunan parklar, internet kafeler ve kahvehanelerde asayiş denetimi yaptı.
Okul çevrelerinde asayiş sağlamak amacıyla Fatih ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polisler denetim yaptı. Yapılan denetimlerde okul çevrelerinde bulunan parklar, internet kafeler, kahvehaneler, şüpheli araç, şüpheli kişiler ile öğrenciler ve velileri tek tek incelendi. Polis ekiplerinin denetimlerine Mobil Okul Timleri (MOT) ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinden de toplam 200 polis destek verdi. Polis ekipleri okul çevrelerinde bulunan şüphelilerin tek tek üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yaptı. Şüpheli araçları da durduran ekipler, evrak kontrolü yaptıktan sonra araçların içini aradı. Denetimlerde yaklaşık 200 kişiye (GBT) kontrolü yapıldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin şüphelileri incelemesi
-Kimlik kontrolünden görüntü
-Polis ekiplerinin üst araması yapması
-İnternet kafenin aranması
-Kahvehaneye baskın
-Şüpheli araçların incelenmesi
-Genel ve detaylar
 

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