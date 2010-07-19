-FATİH'TE MİRAS KAVGASI: 3 ÖLÜ İSTANBUL (A.A) - 19.07.2010 - Fatih'te miras nedeniyle çıkan kavgada, bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürdü. Alınan bilgiye göre, Bünyamin Ateş (55), kardeşi Sertif Ateş (45) ile Fatih Kocamustafa Paşa Demirler Çeşme Sokak, Ferman Apartmanı'ndaki evinde, aileden kalan miras sebebiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bünyamin Ateş, tabancayla kardeşi Sertif Ateş, yengesi Gülşen (37) ile 10 yaşındaki yeğeni Kardelen Ateş'i vurdu. Demirhan Ateş (14) ise kolundan hafif yaralandı. Sertif Ateş olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Gülşen Ateş İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine, kızı Kardelen Ateş ise İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Zanlı Bünyamin Ateş, olaydan sonra silahıyla birlikte polise teslim oldu. Demirhan Ateş (14) de ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Bünyamin Ateş ile Sertif Ateş'in aileden kalan bir miras yüzünden mahkemelik oldukları ve sık sık tartıştıkları, olayın, Sertif Ateş ile ailesinin piknikten dönüşünde gerçekleştiği öğrenildi.