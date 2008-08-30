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Yaşam

Fatih'te ki trafik kazası

Fatih'te asker uğurladıktan sonra dönerken İETT otobüsüyle çarpışan otomobilde ölen 3 kişinin cesetleri, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı

30 Ağustos 2008 03:00

Unkapanı Köprüsü'nde kontrolden çıkıp karşı yöne geçerek Erdinç Korkmaz idaresindeki Beylikdüzü-Taksim seferini yapan 34 TN 2668 plakalı çift katlı İETT otobüsüyle çarpışan 34 BB 432 plakalı otomobilde hayatını kaybeden sürücü Bahri Atan (27) ile araçtaki Aytaç Kır (24) ve Ömer Çakır'ın (23) cesetleri Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bu kişilerin cenazeleri henüz yakınlarınca bu kurumdan alınmadı.
 
Ölen 3 kişinin, olay öncesi gruplar halinde farklı araçlara binerek, vatani görevini yapmak üzere Kütahya'ya giden Volkan Üstündağ'ı uğurlamak için Taksim'e gittikleri belirtildi.
 
Kır ile Çakır'ın, Üstündağ'ın uğurlanmasının ardından konvoydaki Atan'ın aracına binerek Fatih'teki evlerine dönmek üzere yola çıktıktan sonra kaza yaptıkları kaydedildi.
 
Kır'ın internet kafe işletmeciliği, Çakır'ın ayakkabıcılık, sürücü Atan'ın pazarlamacılık yaptığı, askere giden Üstündağ'ın kazadan haberi olmadığı öğrenildi.
 
Kazada, otomobille çarpıştıktan sonra sürüklenerek köprünün korkuluklarına çarpan ve içinde 30 yolcu bulunan otobüsün, denize düşmemesiyle facianın eşiğinden dönülmüştü.
 

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