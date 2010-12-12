-FATİH'TE ÇİFTE CİNAYET İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Fatih'te 10 günlük evli çift, otomobilde başlarından silahla vurularak öldürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyitömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesindeki 34 GU 7789 plakalı araçta biri kadın iki kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki Zekeriya ve eşi Soney Vural'ın tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Çiftin yaklaşık 10 gün önce evlendikleri belirlendi. Otomobil, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından içindeki cesetlerle İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü. Soney Vural'ın erkek kardeşinin cinayetle ilgisi olabileceği şüphesiyle arandığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.