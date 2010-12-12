T24 LogoT24 Logo
Gündem

FATİH'TE ÇİFTE CİNAYET İSTANBUL (A.A)

12 Aralık 2010 11:54

-FATİH'TE ÇİFTE CİNAYET İSTANBUL (A.A) - 12.12.2010 - Fatih'te 10 günlük evli çift, otomobilde başlarından silahla vurularak öldürüldü.  Alınan bilgiye göre, Seyitömer Mahallesi Cevdetpaşa Caddesindeki 34 GU 7789 plakalı araçta biri kadın iki kişinin hareketsiz durumda olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki Zekeriya ve eşi Soney Vural'ın tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.  Çiftin yaklaşık 10 gün önce evlendikleri belirlendi.  Otomobil, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından içindeki cesetlerle İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesindeki yerleşkesine götürüldü.  Soney Vural'ın erkek kardeşinin cinayetle ilgisi olabileceği şüphesiyle arandığı ve soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24