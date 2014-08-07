Fatih'te bina çöktü: 4 yaralı

İstanbul Fatih'te 2 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada gece yarısından sonra çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri enkaz altındaki 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı.

Çevre sakinleri çökme tehlikesi konusunda yetkililerin bilgilendirildiği ancak konuyla ilgili önlem alınmadığını belirtti.