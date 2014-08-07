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Yaşam

Fatih'te bina çöktü: 4 yaralı

Fatih'te 2 katlı eski bir bina çöktü. Göçük altında kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

07 Ağustos 2014 10:06

İstanbul Fatih'te 2 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 4 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.    

Fatih'te Derviş Ali Mahallesi Vaiz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada gece yarısından sonra çökme meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri enkaz altındaki 4 kişiyi yaralı olarak kurtardı. 

Çevre sakinleri çökme tehlikesi konusunda yetkililerin bilgilendirildiği ancak konuyla ilgili önlem alınmadığını belirtti.

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